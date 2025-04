Conto alla rovescia per il Met Gala 2025, l’evento di beneficenza e raccolta fondi in favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, in programma - come di tradizione - il primo lunedì di maggio. Quindi, quest’anno, l’appuntamento è per lunedì 5 maggio, dalle ore 5 pm Et, ovvero le 23 in Italia.

L’evento più fashion dell’anno si tiene nello stesso periodo della mostra annuale della sezione moda del museo. Il titolo dell’esposizione, la prima dedicata interamente all’abbigliamento maschile in più di 20 anni, è Superfine: Tailoring Black Style e apre ufficialmente il 10 maggio, fino al 16 ottobre.

Tyler Mitchell, "Untitled (Christian in Wales Bonner)", 2025 è la foto scelta per la copertina del catalogo della mostra del Costume Institute "Superfine: Tailoring Black Style" (Courtesy of Metropolitan Museum of Art)

Il tema del Met Gala 2025 è il Superfine: Tailoring Black Style

Il tema dell'edizione 2025 è Superfine: Tailoring Black Style e punta ad analizzare il ruolo dell’abbigliamento e della moda nelle comunità black. Lo spunto arriva dal libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, scritto da Monica Miller, titolare della cattedra di Studi Africani al Barnard College della Columbia University. Il suo testo, scritto nel 2019, esplora il fenomeno del dandismo in chiave politica e socioculturale ed estetica.

Il dress code: un omaggio all’abbigliamento maschile

Il dress code del Met Gala 2025 è Tailored for You (“Su misura per te”), in riferimento al tema, e si focalizza sull’abbigliamento maschile. L'intento è quello di esplorare lo stile dandy e la sartorialità nella comunità black. C’è da scommettere che, come tutti gli anni, gli stylist scateneranno la loro creatività e non mancheranno le mise e i beauty look spettacolari.

Lady Gaga al Met Gala 2019 Credit: Getty Images

Il programma della serata è in parte top secret

Cosa succederà durante le tre ore del Met Gala 2025 è tenuto in gran parte segreto. Certo è il red carpet dove sfilano sempre tutte le star, a cui segue la visita alla mostra in anteprima e infine si cena. Ai fornelli lo chef nigeriano-americano Kwame Onwuachi, classe 1989, vincitore di parecchi premi, tra cui il titolo di chef più importante d'America dal San Francisco Chronicle. È inoltre prevista l'esibizione di alcuni ospiti speciali di cui l'identità, però, non è ancora stata resa nota. Vige - in teoria - il divieto di utilizzo dello smartphone.

Chi affianca Anna Wintour come co-host

La promotrice del super evento è Anna Wintour. Con lei, come co-host, per l'edizione 2025 ci sono l'attore Colman Domingo, il pilota di Formula Uno Lewis Hamilton, il rapper A$AP Rocky, marito di Rihanna, e il cantante e designer Pharrell Williams. Presidente onorario, il campione dell'NBA LeBron James.

Rihanna e A$AP Rocky al Met Gala 2023 Credit: Getty Images

Nel comitato organizzatore più ampio rientrano tanti altri nomi noti, tra i cui Edward Enninful, Simone Biles, André 3000, Spike Lee, Tyla, Usher e Olivier Rousteing, direttore creativo di Balmain.

Tyla al Met Gala 2024 Credit: Getty Images

Doechii e gli altri ospiti attesi

Il Met Gala ospita di solito 450 partecipanti circa: personalità di spicco della moda, dello sport, dell’arte e della politica, oltre ai giovani creativi. In questa edizione è attesa la prima scalinata di Doechii, nuova musa del fashion system. La rapper fa parte anche del comitato organizzatore. Si aspetta, inoltre, qualche grande sportivo: Anna Wintour adora il tennis e alle sfilate siede spesso accanto a Jannik Sinner! Tra i presunti esclusi, invece, pare ci sia il presidente americano Donald Trump (e relativa consorte). Trump è stato bandito proprio dalla Wintour nel 2017, in una puntata del The Late Late Show di James Corden. Sgradita, sembrerebbe, anche la socialite Kim Kardashian, che sta facendo parlare di sé per i rapporti tesi con l’ex marito Kanye West.

Damiano David e Dove Cameron al Met Gala 2024 Credit: Getty Images

E se nella scorsa edizione Damiano David e Dove Cameron sono stati la coppia più ammirata, complice e innamorata, chi prenderà il loro posto al Met Gala 2025?