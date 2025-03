Le bollicine sono sinonimo di charme. Soprattutto quelle francesi. E la lista degli champagne-lovers è lunga. Ricordate Marylin Monroe immortalata immersa in una vasca che si dice fosse stata riempita per l’occasione con 150 bottiglie? La divina del cinema ha fatto storia e oggi la tradizione continua.

Personaggi amati della Gen Z come Harry Styles o Ariana Grande spopolano sui social con una flûte in mano. Brad Pitt ha lanciato il proprio brand di champagne, servito anche alla cena di premiazione degli Oscar 2024. E che l’indimenticata regina Elsabetta amasse il gin è cosa nota. Ma secondo Julia Banim, giornalista del Daily Record, il segreto della sovrana per dormire bene era “Champagne e Dowton Abbey prima di coricarsi”.

Che dire poi di Mika? Il poliedrico artista musicale qualche mese fa ha fatto squadra con Nicolas Feuillatte per realizzare il progetto “Defying Gravity” che l’ha portato a disegnare le etichette di champagne della maison per una collezione limitata. Insomma, tutti pazzi per questo vino spumante.

Anche nel cinema lo champagne ha spesso un posto da protagonista. Basti pensare a Leonardo di Caprio con un calice in mano in uno delle scene più note del “Grande Gatsby”o a Margot Robbie, che sorseggia una flûte in una vasca da bagno mentre spiega l’economia di Wall Street in “La grande scommessa” solo per fare due esempi.

Pharrell Williams onora il compleanno

“Quando ho avuto l’età per brindare per la prima volta con lo champagne, Moët & Chandon è stato il mio punto di riferimento. Si può dire che è una tradizione, un rituale”, dichiara Pharrell Williams. E ora la maison de champagne di Lvmh e il direttore creativo del suo marchio ammiraglio Louis Vuitton svelano una collaborazione dedicata ai festeggiamenti per i compleanni, firmandone i brindisi. “Il bello del compleanno sono le persone che vogliono festeggiarlo con noi”, dice il designer.

Tre bottiglie in edizione limitata

La co-lab con Pharrell Williams consiste in una collezione di tre bottiglie in limited edition, dotate di una capsula copritappo ornata di un maxi-fiocco che l'artista ha disegnato ispirandosi al packaging d'antan di Moët & Chandon. Visitando gli archivi della maison, in Francia, ha riportato alla luce alcuni schizzi risalenti a fine Ottocento in cui si vede il dettaglio a forma di fiocco che originariamente ornava le bottiglie di champagne nel punto dove ora si trova l'etichetta del marchio.

La famiglia è la forza del designer

Cantautore, musicista, produttore discografico e designer di moda sempre in volo tra l'America e la Francia. Pharrell Williams è un talento poliedrico. La sua forza è la famiglia. Da 12 anni è sposato con l’ex modella e oggi fashion designer Helen Lasichanh, da cui ha avuto tre figli.