Victoria Beckham copia la nuora Nicola Peltz

Victoria Beckham ha appena compiuto 51 anni, ma per lei il tempo sembra non passare mai. Fascino da vendere e corpo statuario, l’ex Spice Girls, oggi stilista, ha scelto per festeggiare un look del suo omonimo marchio, indossato l’anno scorso dalla nuora, l’attrice ed ereditiera Nicola Peltz, moglie del primogenito Brooklyn. Una mise sfoggiata alla première di Los Angeles del suo film di debutto alla regia, Lola. Sembrano ormai lontani i tempi in cui si parlava di un possibile querelle tra Victoria e Nicola. “Ogni volta che entro lì dentro dico che è come entrare in Paradiso”, ha detto l’attrice della casa dei Beckham. Pace fatta, dunque.

Il look in questione ha un corpetto bianco, con stecche a vista, e i pantaloni a vita alta dal taglio sfasato che esaltano la sua figura nello stesso non colore. Il tocco glamour? La lunga fascia che dalla vita scende lungo il fianco, rendendo super posh la mise scelta per il party del compleanno. Una festa con il sempre presente marito David, i figli e gli amici più cari”. E’ la moglie più straordinaria che potessi desiderare”, ha detto l’ex calciatore.

Credit: Instagram di Victoria Beckham

L’ex Spice Girls è regina dei dettagli, che in questo caso sposano il concetto del less is more: i capelli sono raccolti, gli orecchini piccoli e sottili e i bracciali d’argento donano luce ai polsi. Victoria appare sui social felice con una tortina in mano e outfit sempre perfetti, dai più sporty ai più classy. In fondo, una Posh Spice è per sempre!