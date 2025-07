Lip Oil, l’idratante colorato perfetto per l’estate

Alzi la mano chi non si ritrova regolarmente in borsa una moltitudine di lip balm, rossetti e gloss: i prodotti per le labbra, dopotutto, sono irresistibili ecco perché spesso e volentieri vogliamo avere a disposizione i nostri preferiti, just in case. Di norma, poi, ci si ritrova a mescolarli creando un mix originale e su misura. Il mondo della cosmesi, ovviamente, prende appunti e migliora texture e formule per renderle ancora più piacevoli e performanti, adattandole a ciò che il pubblico desidera. Per questo probabilmente è nato l’olio labbra, trattamento leggero e nutriente che abbina i pregi di un balsamo a una consistenza fluida simile a un gel. In più, tinge la bocca di sfumature golose ispirate alla frutta ma dal finish traslucido e quindi estremamente naturale.

Ideale in questa stagione, in particolare, quando le temperature in aumento fanno venire voglia di mantenere al minimo il trucco e utilizzare giusto l’indispensabile per avere un aspetto curato. Impensabile non proteggere e nutrire la bocca con un soin versatile e tuttofare che in alcuni casi può essere utilizzato anche la sera, prima di andare a dormire, per risvegliarsi al mattino con labbra morbide e idratate. Sarà per questo che il lip oil è virale sui social dove è apprezzato soprattutto per il suo effetto volumizzante, dato che non solo racchiude ingredienti rimpolpanti come peptidi e acido ialuronico ma spesso è anche arricchito da mentolo ed estratto di zenzero stimolanti, che irritano leggermente la mucosa dandogli un aspetto (temporaneamente) più pieno.

Non tutti i prodotti sono plumping, però, alcuni hanno come focus principale l’idratazione e la difesa della pelle delicata e fragile di quest’area del viso alla quale è sempre bene dedicare cure extra. Anche se esistono, ovviamente, oli per le labbra trasparenti o pH reagenti, per chi preferisce dare giusto un tocco di lucentezza ma discreta, la maggior parte dei beauty brand propone sfumature brillanti e vitaminiche che, una volta applicate, non risultano coprenti e per questo sono perfette per ravvivare l’incarnato nel corso della giornata. Così, con un solo gesto, la bocca è morbida, protetta ed esaltata da un tocco di colore effetto specchio.

Idrata, nutre e protegge le labbra: Lip Comfort Oil di Clarins racchiude olio di jojoba, nocciola e rosa canina bio che offrono comfort e difendono dai danni ambientali regalando al tempo stesso un tocco di colore.

Dior Backstage Lip Glow Oil di Dior protegge ed esalta il colore naturale delle labbra grazie alla tecnologia color reviver. La sua formula-trattamento con olio di ciliegia protegge inoltre da aggressioni e secchezza.

Lip Oil x Susanne Kauffman di Diptyque è un trattamento nutriente in edizione limitata arricchito da fresche note di agrumi e menta che coccola le labbra grazie alla texture setosa e al mix di olio di jojoba e girasole.

Honey Infused Tinted Lip Oil di Gisou con miele, acido ialuronico e olio di jojoba non appiccica e leviga le labbra. Ora è disponibile in tre nuove tonalità, Bee-llini Peach, Raspberry Swirl e Glazed Plum.

Kiss Kiss Bee Glow Oil di Guerlain è un olio labbra colorato ricco di miele infuso con un tocco di eosina, ingrediente pH reagente che valorizza il colore naturale della bocca.

Lip Idôle Juicy Treat™ di Lancôme dona brillantezza e non appiccica grazie alla formula trattante e volumizzante con squalano, acido ialuronico e Maxi-Lip™ che rimpolpa con l’uso.

Beauty Loveshine Plumping Gloss di YSL regala una lucentezza effetto vetro e volumizza la bocca perché racchiude acido ialuronico, estratto di fico e zenzero leggermente pungente.

