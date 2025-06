Con il caldo, il trucco si reinventa grazie a nuove formule effetto acquerello, che colorano sì ma in trasparenza. Dopo balm, polveri e creme, ora il blush si trasforma in siero dalla consistenza ultralight, che permette di stratificare sfumature diverse con risultati sorprendenti, perfetti per l’estate. Sarà per questo che è il prodotto più amato sui social, dove viene utilizzato per creare lo scenografico effetto tramonto, ottenuto sovrapponendo nuances dall’arancio al rosa saturo, o per dare alle gote un aspetto sunkissed grazie a toni terracotta da sfumare anche sul naso.

Grazie alla sua consistenza impalpabile ma pigmentata, infatti, il blush liquido invita a sperimentare sovrapposizioni e abbinamenti insoliti e persino un po’ azzardati, tanto che a volte si rischia di calcare un po’ la mano. Come nel caso della popstar Sabrina Carpenter, spesso accusata di soffrire di blush blindness, una sorta di cecità temporanea che la porta a non rendersi conto di quanto colore abbia applicato sulle gote. L’effetto, ovviamente, è voluto: per replicarlo basta combinare più prodotti della stessa tonalità, aggiungendo un tocco di illuminante per un effetto 3D.

Sabrina Carpenter Credit: Getty Images

Il blush liquido, però, è perfetto anche per chi non è necessariamente fan di un risultato così vistoso. Proprio grazie alla particolare consistenza si sfuma con facilità sia con il pennello che con la spugnetta, diventando il migliore alleato di chi ama un maquillage vedo-non-vedo che non «pesa» sulla pelle ed è quindi perfetto durante la bella stagione. Se il prodotto scelto ha un finish molto luminoso, per farlo durare a lungo anche quando le temperature sono roventi non occorre necessariamente fissarlo con una cipria in polvere (che finirebbe per spegnerne il glow) ma optare per un setting spray dal delicato effetto velluto.

Regalare un tocco di colore alle guance, poi, è il modo più semplice e rapido per restituire istantaneamente vitalità all’incarnato, provare per credere. L’innovativa formula del blush liquido, inoltre, permette di utilizzare la stessa sfumatura anche su occhi e labbra, per un look monocromatico semplice ma sofisticato.

La texture leggerissima e rinfrescante di Les Beiges Eau de Blush di Chanel racchiude microsfere di pigmento che si fondono con la pelle per un effetto naturale e radioso.

Chanel, Les Beiges Eau de Blush Credit: Courtesy Press Office

Luminous Silk Cheek Tint di Giorgio Armani si fonde con la pelle grazie alla speciale formula acqua in olio che abbina pigmenti impalpabili a una texture leggerissima.

Giorgio Armani, Luminous Silk Cheek Tint Credit: Courtesy Press Office

Sottile e long lasting, Soft Pinch Blush di Rare Beauty ha una coprenza modulabile ed è disponibile sia in versione matte che più luminosa.

Rare Beauty, Soft Pinch Blush Credit: Courtesy Press Office

Intensamente idratante, Afterglow Liquid Blush di Nars ha una formula vegana che infonde un velo di colore radioso.

Nars, Afterglow Liquid Blush Credit: Courtesy Press Office

Agisce proprio come un filtro Blush Filter di Huda Beauty, merito delle microsfere di colore che si fondono con l’incarnato.

Huda Beauty, Blush Filter Credit: Courtesy Press Office

Blurring Serum Blush di Anastasia Beverly Hills dona un tocco di colore satinato e idrata la pelle grazie al mix di niacinamide ed estratto di buccia di melograno.

Anastasia Beverly Hills, Blurring Serum Blush Credit: Courtesy Press Office

Un siero colorato per le guance che rimpolpa e lenisce: Watermelon Glow Niacinamide Dewy Flush di Glow Recipe è un ibrido tra trucco e skincare.

Glow Recipe, Watermelon Glow Niacinamide Dewy Flush Credit: Courtesy Press Office

L’applicatore a spugnetta rende la stesura di Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand di Charlotte Tilbury, facile e veloce.

Charlotte Tilbury, Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand Credit: Courtesy Press Office

La speciale tecnologia lumi blur riflette la luce con un effetto soft focus.

