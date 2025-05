Soffici e preziosi come portagioie tascabili. Sono le "pouch-bag", il nuovo oggetto del desiderio, da portare di giorno e di sera

Le pouch bags, una volta, erano il simbolo dell’eleganza serale.

Piccole e sofisticate spuntavano tra paillettes e tacchi vertiginosi, tra flûtes di champagne e dress code impeccabili.

Ma oggi quei piccoli sacchettini di stile che sembravano nati solo per le cerimonie o gli eventi mondani si prendono la rivincita e si impongono come protagonisti del look quotidiano. Addirittura, mattutino.

Un accessorio da sera che diventa ancora più cool da giorno.

Perché la pouch, letteralmente “sacchetto”, sa essere estremamente raffinata.

Il suo fascino sta proprio in quel gioco di contrasti: piccola ma capiente, informale ma elegante, minimale ma d’impatto, come questo modello firmato Miu Miu.

Miu Miu Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Morbida, compatta, dal design avvolgente e scultoreo, riesce a racchiudere in pochi centimetri il meglio.

E se prima la si abbinava solo a lunghi abiti da gala o tubini da red carpet, ora basta un blazer oversize, un paio di jeans o un completo sartoriale per renderla perfetta.

Tra i modelli più amati, le microbag sferiche di Chanel e i sacchettini in tessuto tecnico di Prada.

Chanel, Chloé, Dior Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Sembrano invece portamonete in pelle con chiusura gioiello quelli proposti in passerella da Chloé.

Con intrecci artigianali quelle di Giambattista Valli, con applicazioni gioiello proposte da Dior, o stampe divertenti, quelle di Kenzo. Le varianti sono davvero infinite.

Kenzo, Prada, Valli Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

La nuova frontiera: pouch artigianali e attente all'ambiente

Parallelamente al boom dei grandi marchi, sta emergendo anche un micro-trend di nicchia, quello delle pouch artigianali.

Realizzate a mano da piccoli atelier, spesso con tessuti vintage, pelle rigenerata o materiali di recupero.

A caratterizzarle, ricami fatti a mano, chiusure gioiello, trame crochet o tessuti etnici.