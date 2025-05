Una passione anche reale.

Ci sono capi che resistono al tempo, diventando emblema di uno stile senza età.

È il caso degli stivali da pioggia, che da semplici alleati contro il maltempo sono diventati un simbolo del british chic, grazie soprattutto a due icone reali: Lady Diana e Kate Middleton.

Lady D fu tra le prime a portarli fuori dal contesto campestre, trasformandoli in un elemento fashion.

Indimenticabili le foto che la ritraggono a Balmoral, immersa nei paesaggi scozzesi, con indosso i suoi Hunter verdi, jeans slim, dolcevita e maglione oversize.

Credit: Getty Images

Anche l'immagine di Kate Moss e Pete Doherty, un tempo fidanzatissimi, che camminavano mano nella mano nel fango, fece storia.

Kate Moss indossava un mini abito con cintura a vita bassa e gli stivali da pioggia Hunter.

Un look che non solo l’ha incoronata regina di Glastonbury, ma che ha trasformato gli stivali da pioggia nei feticci preferiti dalle millennials.

Credit: Getty Images

Gli stivali da pioggia oggi si trovano in versioni differenti e in numerose palette cromatiche. In versione platform o con dettagli couture, sono tra gli accessori più desiderati.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Pratici, versatili, perfetti per le passeggiate nei boschi come in città, a dimostrazione che si può affrontare la pioggia, ma con stile.