Uno slip dress con dettagli in pizzo nemmeno troppo vicino al tema della serata: Tailoring Black Style. L'ha indossato Georgina Rodriguez al Met Gala 2025, scatenando la bufera.

La moglie di Cristiano Ronaldo ha infatti sfilato con un look che ha immediatamente scatenato i social: un abito sottoveste nero, molto simile a quello che Lady Diana Spencer indossò al Met Gala nel 1996, firmato da John Galliano per Dior.

Quell'anno la Principessa, contrariamente alle rigide regole di Casa Windsor, osò con questo abito sottoveste blu profondo ricamato in pizzo, in accordo perfetto con la stupenda collana di perle e zaffiri.

Credit Getty Images

L’abito della moglie di Ronaldo, firmato Vetements e realizzato dal direttore creativo Guram Gvasalia, gioca invece con la leggerezza di una gonna in seta, lungo e sinuoso, con un ampio spacco che mostrava le gambe, impreziosito da dettagli in pizzo.

"Quando Georgina mi ha chiesto di vestirla per il suo primo Met, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la Principessa Diana che indossava un abito sottoveste di John Galliano per il suo primo Met. Volevo regalare a Georgina quel momento da Principessa. È la Principessa del Popolo di oggi e la Regina dei Cuori del Popolo. Non tutti gli abiti devono essere una favola, ma questo lo è..." ha scritto sul suo profilo instagram lo stilista spagnolo.

Alcuni hanno applaudito l’idea come un modo elegante per riportare alla memoria una delle icone più amate di sempre.

Altri, invece, hanno trovato la scelta fuori luogo, accusando Georgina di voler appropriarsi di uno stile unico e innato che non le appartiene, per ottenere visibilità.

Omaggio a Diana o imitazione discutibile?