Kate Moss, queen alla Paris Fashion Week

Queen Kate, la chiamano in patria. Regina del fashion, ovviamente. Kate Moss può essere definita “patrimonio nazionale britannico”. Nella sua carriera ha collezionato più di 300 copertine, ha posato per le più grandi maison, ed è oggettivamente una gloria e un vanto per gli inglesi.

Kate: stile e personalità

A 51 anni la bellezza di Kate resta folgorante. Ma all’aspetto fisico mozzafiato la super top ha saputo aggiungere un carattere unico. Una personalità che fa impallidire chiunque le si avvicini. Lo dimostra anche alla Paris Fashion Week. Ospite di Tom Ford, scende dall’auto come una vera diva, con un cappotto di piume nero, jeans + stivali, e si concede ai flash dei fotografi con malizia, anche se lo sguardo resta coperto da occhiali scuri.

È pronta a rilanciarsi come socialite dopo la rottura con il conte von Bismarck

Negli anni Kate ha sempre presenziato a ogni evento mondano. E se c’era lei il tasso di interesse saliva vertiginosamente. Anche quello di alcol e sigarette, a dire il vero. La maturità e la love story, durata nove anni, con il fotografo di nobili origini Nikolai von Bismarck un uomo dal carattere riservato di 13 anni più giovane, le avevano fatto mettere in stand-by gli eccessi e la frenetica vita da socialite. Ora sembra che la coppia abbia rotto definitivamente, dopo un tira-e-molla andato avanti almeno un paio d'anni. Così super Kate è pronta a rimettersi in pista, a buttarsi nella mischia dei vip, e a seguire da vicino la carriera della figlia Lila, lanciatissima nella moda come lei. Risultato? I flash, neanche a dirlo, sono tutti per lei, queen Kate.