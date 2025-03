Deva Cassel guida la carica delle figlie d’arte

Che siano avvantaggiate è fuori dubbio. È questione di Dna. Perché se la bellezza è soggettiva, è altrettanto innegabile che loro portano nei geni una massiccia dose di fascino sconosciuto ai comuni mortali. Sono le figlie delle super top: Kaia Gerber, la cui mamma è Cindy Crawford, Lily-Rose Depp, primogenita di Johnny Depp e Vanessa Paradis, Leni Klum, figlia di Heidi Klum e Lila Moss, la cui genitrice è la famosa Kate, comparsa sulle copertine di oltre 300 riviste britanniche. Ragazze giovani, brillanti e, neanche a dirlo, meravigliose che ripercorrono passi (e passerelle) delle madri. A guidare la carica di questa new models generation è Deva Cassel. L’abbiamo vista alla MFW sfilare incantevole nella sfilata-evento per i 100 anni di Fendi e in questo momento sulla bocca di tutti soprattutto per la sua lanciatissima carriera di attrice. E a convincerla a recitare sono stati proprio mamma e papà.

Deva Cassel è Angelica ne Il Gattopardo

Ne Il Gattopardo e nel nostro immaginario, Angelica Sedara ha il volto di Claudia Cardinale, interprete del film di Luchino Visconti del 1963. A poco più di 60 anni da quel capolavoro, torna a vivere l'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Un racconto epico e seducente, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Oggi a vestire i panni della bella e ricca donna siciliana è Deva Cassel.

Vent’anni da compiere a settembre, viso angelico e stile sofisticato, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è stata destinata fin da subito alla moda. Il debutto nel 2020, quando viene scelta come volto della fragranza Dolce & Gabbana Shine, un'opportunità che la catapulta subito sotto i riflettori. In seguito partecipa a campagne per altre fragranze del brand e consolida il suo status di musa del duo stilistico. Nel 2021 sfila per la collezione Alta Moda di Dolce & Gabbana e, nel 2024, appare nella campagna Dior Beauty Look, traguardo che conferma la sua rilevanza nel panorama fashion. Ora tocca al cinema. Dopo la partecipazione al film drammatico La bella estate, tratto dal romanzo di Cesare Pavese, con la serie kolossal Il Gattopardo Deva mette un ulteriore, importante tassello nella sua carriera d’attrice. Sul set ha anche trovato l’amore, quello del collega Saul Nanni, di cinque anni più grande di lei.

Anche Lily-Rose-Depp si dedica alla recitazione

Anche Lily-Rose-Depp, 25 anni, è un’attrice ed è stata protagonista di Nosferatu, l’ultimo remake del classico tratto dal Dracula di Bram Stoker. Il suo nome e il suo volto sono da anni legati a Chanel di cui incarnano la femminilità, la malizia e la seduzione rappresentativi della maison francese.

Lila Moss ha sfilato per Versace alla MFW

Lila Moss, 22 anni e favolosa, ha sfilato per Versace alla MFW. Protagonista della nuova campagna primavera 2025 DKNY, l'unica figlia dell'ineguagliabile Kate ha cominciato la carriera da modella a 14 anni, l’età di mum, ed è sempre più richiesta dalle grandi griffe, come Miu Miu, Scervino, Marc Jacobs e Fendi.

Leni Klum brilla al Vienna Opera Ball

E che dire di Leni Klum? Vent’anni, ha intrapreso lo stesso percorso della top tedesca diventata negli anni conduttrice Tv. Una professione, quella nella moda, che la stessa Leni ha rivelato di sognare sin da piccola, quando guardava incantata Mutti Heidi calcare le passerelle. Del resto la mela non cade lontano dall'albero… Di recente l’abbiamo vista tra gli ospiti di Swarovski che hanno partecipato a una cena di gala presso lo storico Hotel Sacher di Vienna prima dell’iconico Opera Ball.

Kaia Gerber ha già alle spalle una solida carriera

E non c’è da stupirsi se oggi i figli della bionica Cindy Crawford – Presley Walker, ma soprattutto Kaia – sono corteggiati dai designer più importanti del mondo. A 23 anni Kaia è considerata una supermodella del nostro tempo con alle spalle già una solida carriera. Ha iniziato a 10 anni posando per la linea Young Versace e non si è più fermata, approdando anche lei alla recitazione.

Insomma, tale madre tale figlia. Una pillola di saggezza popolare che vale anche nel patinatissimo fashion world.