Sensualità e modernità. Eleganza e potenza visiva. All’interno di un deposito di tram, Donatella Versace ha svelato la nuova collezione autunno-inverno ‘25-’26: un viaggio attraverso il tempo, dove il barocco degli Anni ‘90 rivive in chiave moderna. Un omaggio a quei principi di libertà e individualità che incarnano lo spirito del brand.

I codici iconici di Versace reinterpretati con un’estetica nuova

L’eredità di ieri diventa ispirazione per il domani, i codici iconici di Versace sono reinterpretati con un’estetica rinnovata. Il risultato è una collezione che guarda al passato ma senza nostalgie, per puntare decisa al futuro. Le gonne imbottite da “balletto”, i blazer e gli abiti sartoriali con la spalla decentrata sono di certo un richiamo all’estetica di Gianni Versace. Così come le iconiche stampe bandana sono una signature della maison. Sfilano poi un mix di animalier e riccioli barocchi, parentesi total black e vestiti trapuntati in un crescendo di glamour e sensualità. Colori e stampe audaci e tagli voluminosi sono al centro di una collezione che reinterpreta il dna della casa di moda con un tocco rock. L’oro è a contrasto con l’energia del rosso e del viola. La grinta della direttrice creativa emerge e lascia il segno. La femminilità di oggi viene celebrata attraverso cappotti sartoriali oversize, body e corsetti su cui fa capolino l’iconica “V”, simbolo del brand. Chic ed elegantissima la sera, con proposte in velluto o abiti impreziositi da cristalli sugli orli. Insomma, la donna al centro dell'attenzione. Con tutta la sua forza e la sua sensualità. Sexy, come sempre per Versace.

Da Elodie a Hyunjin: tanti gli ospiti a omaggiare Donatella, la vera star

Un parterre esclusivo di ospiti era seduto in front row. Dalle star di cinema e musica, come Elodie, Marco Mengoni, Cillian Murphy, Giacomo Giorgio, Channing Tatum, Victoria Monèt, Fedez, a grandi icone di stile come l’immancabile Anna Wintour, Lady Eliza Spencer, nipote di Lady Diana. Menzione speciale per Hyunjin, star del K-pop e ambassador del brand, che ha conquistato tutta la scena. Il cantante, membro del gruppo Stray Kids, in total look Versace - pantaloni in pelle e giacca con stampe barocco e motivi animalier - ha fatto un bagno di folla prima di prendere parte alla serata-show. Ma la vera star resta lei, Donatella, che è salita in passerella sulle note di My Name Is di Eminem rieditata una nuova versione esclusiva per l’occasione. E si sente già il profumo del tormentone…