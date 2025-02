Fendi, 100 anni di eleganza

Fendi festeggia i 100 anni dalla sua fondazione alla Milano Fashion Week. La maison celebra la sua storia con una sfilata co-ed, una raccolta firmata da Silvia Venturini Fendi, la prima senza Kim Jones, che ha lasciato lo scorso ottobre.

Silvia Venturini Fendi punta sull’eleganza assoluta

A Milano lo Spazio Fendi viene allestito su modello delle sale dell'Atelier romano dove sono cresciute le attuali rappresentanti della famiglia. Silvia Venturini Fendi punta sull'eleganza assoluta che sfugge alle definizioni di epoca e genere, sulle linee pulite e la sartorialità. La collezione è allo stesso tempo morbida e rigorosa e seduce per l'uso di materiali pregiati combinati in maniera sofisticata e per la scelta di una palette di tonalità calde: marroni e beige la fanno da padrone. La femminilità di Fendi si esprime senza eccessi, con look composti da bluse e longuette, abiti di seta decorati e accessori divertenti, contrasti di texture ed effetti degradé, giochi di volant e silhouette balloon. La pelle assume un ruolo di rilievo sui capispalla e sugli abiti con scollo a V. Bluse con maniche a palloncino fanno da contraltare al taglio dritto di pantaloni a vita alta. La sera si veste di una sensualità leggera, con piume e trasparenze.

Famiglia e stile vanno di pari passo

Famiglia e stile vanno a braccetto in questo racconto lungo un secolo. Aprono il defilé, ovvero le porte che danno sulla passerella, Tazio e Dardo, i nipoti della Venturini Fendi, i figli di sua figlia, la designer di gioielli Delfina Delettrez Fendi, vestiti come lei quando, da bambina, indossava le creazioni del brand di famiglia. In prima fila mamma Anna con zia Paola, a sottolineare ancora una volta il vero punto di forza della maison: l’unità.

Passato, presente e futuro interpretati dalle super top

Per Fendi passato, presente e futuro fanno capo a una dimensione unica e a un solo stile. I capi in passerella riflettono il Dna del brand e la contemporaneità. Sfilano alcune delle supermodelle più celebri di sempre. Come Eva Herzigová, Yasmin Le Bon, Carolyn Murphy, Karen Elson, la modella inglese che fu anche musa di Karl Lagerfeld durante la sua direzione creativa di Fendi, e Adriana Lima, favolosa con un coat senza collo color sabbia. Ma c’è anche Deva Cassel, ormai lanciata nell’olimpo della moda (e della recitazione) come la mamma Monica Bellucci.

Un ricco parterre di celebrities

Fuori dalla passerella, lo spettacolo continua. Tantissime le star chiamate a celebrare il primo secolo di storia da quel lontano 1925 in cui Edoardo Fendi e Adele Casagrande fondarono l’azienda, ancora inconsapevoli che a breve si sarebbe trasformata in un vero e proprio impero del lusso. In primis, Sarah Jessica Parker, la Carrie Bradshaw di Sex and the City che, proprio con il suo ruolo nella serie cult, ha contribuito ad aumentare il fascino dell'iconica borsa Fendi Baguette. E poi, Bianca Balti, Vittoria Puccini, Rose Villain, Matt Bomer, Philippine Leroy-Beaulieu, Elizabeth Olsen, Ashley Park e Luca Guadagnino. Ospiti d’eccezione e volti iconici che hanno reso questa celebrazione ancora più memorabile.