Il calendario della Milano Fashion Week fw 25/26

Dopo le collezioni maschili presentate a gennaio e la settimana della moda londinese, il womenswear torna protagonista a Milano con un totale di 153 appuntamenti di cui 56 sfilate fisiche e 6 digitali, 65 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 23 eventi. Ecco il calendario:

Martedì 25 febbraio: Gucci apre le danze

Il primo giorno della Fashion Week a Milano accoglierà la nuova edizione del Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana, che si terrà anche quest'anno a Palazzo Giureconsulti, in Piazza dei Mercanti, 2. Dà il via alle sfilate alle 15:00 un grande nome: Gucci. La maison, che segna un nuovo capitolo dopo la defezione di Sabato De Sarno, si prepara a svelare la sua collezione autunno/inverno 2025, seppur sfilando senza direttore creativo. Dopo Gucci, sarà la volta di Iceberg, che con la sua proposta che si rivolge a un pubblico giovane. La giornata prosegue con N.21 e Alberta Ferretti, sfilata in cui debutterà il nuovo direttore creativo Lorenzo Serafini. Chiude la giornata DSquared2 festeggiando i 30 anni dalla nascita del brand.

Tra gli eventi imperdibili, segnaliamo la mostra “Io sono Leonor Fini” di Palazzo Reale, seguita dal party “La fête secrète”.

Mercoledì 26 febbraio: da Beccaria ai 100 anni di Fendi

Il secondo giorno della settimana della moda milanese si apre con Luisa Beccaria, seguita da Jil Sander, Daniela Gregis e subito dopo, alle 12:30, Antonio Marras. Nel pomeriggio, la moda urban avrà il suo spazio con Diesel, che alle 14:00 proporrà la sua collezione. Alle 15:00 sarà la volta di Vivetta. Grande attesa per il debutto di Marco Rambaldi che alle 16 presenterà la sua collezione. La giornata proseguirà con Marni e subito dopo sarà il turno di Onitsuka Tiger. Infine, a chiudere questa giornata intensa di sfilate sarà Fendi alle 19:30. Il marchio, tra i più iconici e amati della moda a livello internazionale, celebrerà i 100 anni dalla fondazione.

Lo stesso giorno avrà luogo “The WOMderful Inclusive Fashion Show by Benedetta De Luca”, un evento patrocinato da CNMI e realizzato da The Wom volto a promuovere l’inclusione nella moda attraverso una sfilata dedicata alla valorizzazione e alla celebrazione di tutte le unicità del mondo femminile

Giovedì 27 febbraio: ancora grandi protagonisti

La giornata di giovedì apre con Max Mara. Alle 10:30, sarà la volta di Genny. Alle 11:30, la sfilata di Blumarine con il nuovo direttore artistico David Koma. Seguirà nel pomeriggio, alle 14:00, Prada. Emporio Armani sarà presente in due appuntamenti, la prima sfilata alle 15 e subito dopo alle 16. Alle 17, sarà il turno di Francesco Murano, con il suo nuovo debutto in passerella. Alle 18:00, MM6 Maison Margiela. Alle 19:00, Roberto Cavalli e, infine, alle 20:00, Etro chiuderà la giornata.

Nella stessa giornata si terrà il lancio della terza edizione del Premio Maestri D’Eccellenza, realizzato da Métiers d’Excellence LVMH, Confartigianato Imprese, CNMI e Thélios e dedicato ai più talentuosi artigiani italiani.

Venerdì 28 febbraio: il meglio della moda contemporanea

Il venerdì della Milano Fashion Week 2025 inizierà alle 10:30 con il debutto di Institution by Galib Gassanoff. Alle 11:30, sarà il turno di Sportmax. Alle 12:30, Calcaterra. Nel pomeriggio, alle 14:00, Tod’s. Alle 15:00, un altro debutto importante, quello di Giuseppe Di Morabito. Alle 16:00, la sfilata di Moschino. Alle 17:00, Sunnei. alle 18:00, Missoni poi Elisabetta Franchi. A chiudere questa intensa giornata di sfilate, alle 20:00, Versace .

Lo stesso giorno, Afro Fashion Association presenta “Communities at Work”, un evento dedicato a esplorare le sfide e le opportunità della rappresentazione delle persone BIPOC nell’industria creativa italiana.

Sabato 1° marzo: si prosegue a pieno ritmo, da Ferrari a Plein

La giornata inizierà alle 09:30 con la sfilata di Ferrari, che porterà in passerella una proposta di lusso e innovazione, creando un ponte tra la tradizione sartoriale italiana e l’universo dell’automobilismo. Alle 10:30, Ermanno Scervino, seguito da Ferragamo, Luisa Spagnoli e Bally. Nel pomeriggio, alle 14:30, Dolce&Gabbana seguito da Laura Biagiotti e MSGM. Alle 17:30, sarà la volta di Fiorucci che segna così il suo ritorno in passerella, seguito da Aniye Records. A chiudere la giornata, alle 21:00, presenterà la sua collezione Philipp Plein.

Tra sabato 1 e domenica 2 Marzo, dalle 10.00 alle 18.00, sarà possibile visitare gli stand dei 14 fashion designer coreani che prenderanno parte al progetto Milan Loves Seoul, pensato per favorire lo scambio culturale tra Italia e Corea del Sud.

Domenica 2 marzo: è il giorno di Re Giorgio

La giornata inizierà alle 09:30 con la sfilata di Susan Fang, che avrà il supporto di Dolce&Gabbana per presentare la nuova collezione. Susan Fang è un talento emergente nel panorama della moda internazionale, nota per la sua creatività e per l’approccio innovativo alla moda. Alle 10:30, Hui, subito dopo sarà la volta di Giorgio Armani, presente in due sfilate, la prima alle 11:30 e in seguito alle 12:30. Toccherà poi ad Avavav, seguito da J.Salinas. La giornata si concluderà alle 15:30 con la sfilata di Francesca Liberatore.

Lunedì 3 marzo: in scena le sfilate digitali

Sarà una giornata interamente dedicata agli eventi digitali, in un nuovo orizzonte di fruibilità della moda. Le sfilate virtuali permetteranno a una vasta audience globale di scoprire le collezioni delle maison e dei brand più promettenti, senza confini fisici. La giornata inizierà alle 10:00 con la sfilata di Tokyo James, in seguito, sarà la volta di Maison Nencioni. Alle 11:00, Maxivive seguito da Jacob Cohën e Saman Loira. Infine, alle 12:30, ViaPiave33 presenterà la sua collezione con un evento virtuale che si concentrerà su una moda più intima e sofisticata, pensata per un pubblico che apprezza il lusso discreto.