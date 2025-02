Tendenze e dettagli della London Fashion Week 2025

Chiude i battenti la London Fashion Week e nonostante l’assenza di alcuni tra i nomi che hanno suscitato maggior interesse negli ultimi anni, da JW Anderson a Nensi Dojaka, all’ombra del Big Ben non sono mancate emozioni e colpi di scena. Ultimo a sfilare Burberry: la passerella alla Tate Britain con un defilé uomo e donna a/i ‘25 che celebra l'evasione dalla città verso la campagna. Grande protagonista della passerella Naomi Campbell. La top model degli Anni 90 ha conquistato tutti con la sua famosa camminata da pantera, indossando un trench fantasia.

Il guardaroba è versatile e un tributo all'outerwear. Cappotti sartoriali, parka utilitaristici, maglioni invernali, abiti daywear e da sera realizzati con tessuti britannici lavorati da produttori inglesi. “Abitanti della città che scappano per il weekend”, racconta il direttore creativo Daniel Lee, riferendosi alle immagini del moodboard ispirazionali, “è il grande esodo del venerdì sera da Londra per staccare la spina con passeggiate piovose all'aria aperta e gite in grandi dimore signorili”.

Mentre i riflettori si spostano a Milano per le tendenze donna a/i ’25-26, ecco cosa ci ha colpito nella capitale inglese.

La lucentezza orientale di Huishan Zhang

Parola d’ordine: scintillante. Che siano completi o lunghi abiti in raso, la lucentezza non manca nelle creazioni di Huishan Zhang. Tessuto traslucido o dettagli preziosi: ogni sua proposta brilla di luce propria. In un connubio Oriente-Occidente, che è l’identità artistica del designer. L’attenzione ai dettagli è massima, d’altri tempi: gli orecchini maxi-perlati conferiscono un'aura retrò, insieme alle particolari acconciature il make-up in stile anni ‘20 delle modelle. Look sofisticati e senza età che incantano.

L’eco cinematografico di Emilia Wickstead

Nota per l’uso deciso del colore e la sapiente maestria, Emilia Wickstead mixa il romanticismo di epoche passate con linee contemporanee. La stilista prediletta da Kate Middleton omaggia Gli uccelli (1963) con una collezione che celebra il gusto di Edith Head e il fascino senza tempo di Tippi Hedren. Traduce il linguaggio visivo di Alfred Hitchcock in una moda che unisce struttura e grazia. I riferimenti sono evidenti: il verde iconico indossato da Hedren rivive in completi sartoriali dalle linee pulite, con copricapi coordinati e modernizzati dall’abbinamento ad anfibi neri. Il rosso e l’ocra dominano accanto a completi beige e grigi, da cui sbucano camicie dal colletto colorato sotto. Presente in passerella anche il monocromo, declinato in forme lineari, con abiti che assecondano le silhouettes.

La raffinatezza sognante di Richard Quinn

Richard Quinn presenta un omaggio ai momenti speciali che segnano la nostra vita e all'eleganza senza tempo dell'arte del vestirsi. La sua collezione, pensata per essere tramandata di generazione in generazione, incarna l'essenza stessa delle occasioni speciali, della femminilità e del legame tra abiti e ricordi. In ogni capo che sfila è riflesso anche lo spirito di Londra, città che plasma e ispira Quinn. La sfilata, che si è svolta in un paesaggio che riproduceva le strade innevate della capitale britannica, cattura l'intimità di questi momenti speciali, quando la città diventa lo scenario quasi fiabesco di riunioni solitarie al calar della notte. Gli abiti sfarzosi sono impreziositi da una sapiente spolverata di paillettes e scintillii. La costante: una grande rosa apposta sul fiocco ben visibile su ogni abito, declinata in varie forme. E non si può restare che a bocca aperta. Incantati.