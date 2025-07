È un’ode a Mademoiselle Coco la collezione Haute Couture di Chanel per l’autunno/inverno 2025/2026, l’ultima disegnata dal Creation Studio della Maison prima del debutto di Matthieu Blazy previsto per ottobre.

Nel Salon d'Honneur del Grand Palais l’allestimento rievoca la location al 31 di rue Cambon, lì dove la stessa Gabrielle Chanel aveva voluto mettere un punto e tornare alla semplicità, a quella sobrietà che è il tratto distintivo della griffe.

La natura, quella della campagna inglese e della brughiera scozzese, è non solo fonte di ispirazione, ma anche punto di partenza che segna la fine di un’epoca. Una ventata di nostalgia che è anche la ventata di freschezza tipica dei nuovi inizi.

La collezione Haute Couture Fall/Winter 2025/2026 di Chanel

Uno show in cui la raffinatezza pervade ogni uscita e che rende il classico tailleur un manifesto del “semplicemente chic”: in versione shorts con stivali, o ancora in mohair o in versione gonna e gilet. Le proporzioni sono ispirate all’abbigliamento maschile, con silhouette morbide, che accompagnano i movimenti.

L’iconico tweed viene ridisegnato per dare l’impressione di una pelle di pecora per un abito-cappotto dal taglio dritto in bianco e nero o, ancora, di una pelliccia se abbinato alle piume.

Una collezione pastorale, in cui non può mancare la spiga di grano, altro elemento caro alla fondatrice della maison; simbolo di abbondanza che appare intrecciata come piume nelle balze di chiffon, ricamata lungo la scollatura dell’abito da sposa o riportata sui bottoni gioiello.

La potenza evocativa di Chanel è, poi, come sempre, nei dettagli: nelle spille d’archivio che tornano a brillare, nelle perle cucite a mano, nei nastri di velluto appuntati su cappotti oversize.

La palette di colori non può che essere quella dei boschi, della terra appena bagnata, ma anche dei campi illuminati dal sole e dai suoi riflessi.

Da Lorde a Sofia Coppola, le star in front row da Chanel

Non poteva che indossare un iconico tweed nero Lorde, eterea con il suo beauty look naturale e collier di diamanti. In color pastello Sofia Coppola, presente allo show con le sue figlie, per celebrare l’arrivo - a settembre – di un volume commemorativo da lei curato su Chanel. Circa 450 pagine di meraviglia, fatto di fotografie d’archivio, bozzetti, istantanee e dietro le quinte.

