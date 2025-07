Haute Couture: il film in velluto (nero) di Giorgio Armani Privè

Nel sontuoso Palazzo Armani, nel Triangle d’Or parigino, è andata in scena la nuova collezione Autunno/Inverno 2025-2026 di Armani Privè. Lo stilista ha diretto tutto da remoto senza essere fisicamente presente a Parigi.

"In vent'anni di Armani Privé, questa è la prima volta che non sono stato a Parigi, ma posso contare sulla collaborazione di mani e menti capaci, al mio fianco da sempre”, ha detto Giorgio Armani, che compie 91 anni venerdì.

La sfilata segna il ventesimo anniversario della linea couture: un traguardo celebrato con mise scintillanti e tributi al passato, evocando la linea “Lumières” della collezione SS 2025, già ricca di perle, cristalli e tonalità preziose.

Dalla sfilata Haute Couture Giorgio Armani Privè FW 2025-2026 Courtesy Press Office

La palette dominante è il nero velluto, spezzato da tocchi shimmer: tailleur pantalone dal taglio netto, abiti long dress trench, bustier e cappotti con fiocchi oversize. “Quando lavori con il nero non ti puoi permettere di sbagliare”, afferma Giorgio Armani. Ed è proprio da questa sfida che nasce Noir séduisant. Gli abiti si muovono in un equilibrio sottile tra maschile e femminile, rigore e sensualità.

Sfilano anche tuxedo jacket e pantaloni skinny in velluto pensati per una femme fatale come Marlene Dietrich.

Lo smoking viene rivisitato: camicia bianca e papillon, frac e giacche con un solo bottone gioiello a chiusura, oppure altre lasciate aperte. I pantaloni sono affusolati, i blazer strutturati.

Non mancano i fiocchi che adornano gli abiti, raffinatissimi plastron trasparenti e polsini al posto dei bracciali. I tessuti sono preziosi ed esaltano veri e propri capolavori di sartoria, come i velluti, le sete brillanti, oro e cristalli.

Dalla sfilata Haute Couture Giorgio Armani Privè FW 2025-2026 Courtesy Press Office

La scenografia richiama atmosfere da film noir con makeup tirato, pelle alabastro e tagli netti. La collezione mescola seduzione e rigore, con dettagli “cinematografici”: spille, guanti lunghi, cappotti con piume a contrasto.

Il nero prende così corpo nel velluto e si illumina in sete metalliche e cristalli, rendendo questa collezione una poesia.

