Haute couture: Demna, l’addio a Balenciaga

Dopo dieci anni al timone della griffe, va in scena l’ultima sfilata dello stilista georgiano che approderà da Gucci

È un inno alla storia della maison con dentro tutta la rivoluzione del designer. Con la sfilata Haute Couture Autunno-Inverno 2025/2026 andata in scena oggi a Parigi, finisce l’era di Balenciaga firmata da Demna, una delle direzioni creative più sorprendenti e divisive dell'ultimo mezzo secolo di moda.

Dopo dieci anni passati negli atelier della griffe parigina, il designer georgiano lascerà infatti il timone a Pierpaolo Piccioli – presente oggi tra gli ospiti - per andare a guidare Gucci.

Chi si aspettava un finale provocatorio si sbagliava. Demna in questo défilé ha messo al centro la sostanza, con uno show austero, dall’atmosfera quasi sacrale. Tutta la sperimentazione elaborata in questi 10 anni sembra fare capolino da ogni abito: l’oversize dei volumi spropositati; l’estetica dark e a tratti anti-umana; lo street syle dai tratti gabber. Tutto però costruito dentro ai confini della Haute Couture, fatto di silhouette precise, lavorazioni impeccabili e cenni alla storia.

Ci sono abiti dal sapore d’antan degni di una diva del cinema: ora scivolato e con le spalle scoperte in giallo (indossato in passerella da Eva Herzigova) ora fasciante con profili in pizzo color champagne (indossato da Kim Kardashian) completato da una pelliccia, ora nero lucente (indossato da Naomi).

C’è lo stile quasi monacale dei completi total black e total white, e c’è l'eleganza dell’intramontabile pied de poule. E poi, per l’uomo, ci sono gli abiti da ufficio affilati e sgualciti e i maxi bomber street-style, cifra stilistica di Demna.

E poi la sorpresa: una dinoccolata Isabelle Huppert ha incantato la passerella con un completo nero pantalone e maglia a collo iper alto, un omaggio all’arte dello stilista che spesso la stella del grande schermo francese ha scelto per i suoi look.

La sfilata finisce tra applausi e lacrime, e con una standing ovation.

Ad applaudirlo la neo signora Bezos, Lauren Sanchez, Kate Perry, Naomi Watts, Salma Hayeck, Vittoria Ceretti.

Ora Demna si trasferisce in Gucci: “felice ora, come lo sono stato in tutti questi anni”, ha commentato commosso alla fine dello show, immancabilmente avvolto nella sua felpa con il cappuccio.

