La prima borsa creata apposta per Jane Birkin è stata battuta all’asta da Sotheby’s a Parigi per oltre 7 milioni di euro

Che la Birkin di Hermès sia la borsa più desiderata del mondo non è una novità per i fashion addicted, ma ora i numeri parlano chiaro. È stata venduta per oltre 7 milioni di euro il prototipo originale della borsa creato per Jane Birkin in persona e diventato poi uno degli items più venduti e imitati della maison francese. Si tratta della borsa iconica per eccellenza, quella che in qualche modo ha dato vita al concetto di It Bag.

Correva l'anno 1984. Su un volo tra Parigi e Londra si incontrano Jean-Louis Dumas, allora amministratore delegato di Hermès, e l'attrice e cantante britannica, che già allora era considerata una musa di stile. In quell'occasione Birkin lamentava l'assenza sul mercato di una borsa grande e capiente, ma al tempo stesso elegante e sofisticata, che potesse essere indossata di giorno e non sfigurare la sera. Detto fatto. Dumas disegnò sul momento la prima Birkin della storia, quella battuta all'asta in chiusura dell'Haute Couture da Sotheby's a Parigi per la cifra capogiro, che compresi i diritti di vendita arriva a un totale di 8,5 milioni.

Rispetto ai modelli successivi messi in vendita, la Birkin originale si contraddistingue per sette elementi di design unici, tra cui le iniziali J.B. nella parte frontale e sotto la chiusura.

