La miniskirt non passa mai di moda. Le star lo sanno e la indossano alle sfilate. I brand più importanti le propongono in mille sfumature. Da Chloé a Gucci, fino Ad Hermès, W la minigonna!

A Parigi va in scena l’Alta Moda. Le sfilate accolgono le celebs più glamour, che brillano con look da capogiro. Tra i capi più “gettonati” vanno in scena le minigonne, anche quelle extra short. Dalla Principessa Charlotte Casiraghi all’attrice Marillon Cotillard, fino alla cantante Laufey, la miniskirt conquista i parterre della Paris Haute Couture Week 2025-2026.

Come dimostrano le celebs, il capo iconico lanciato da Mary Quant nella Swinging London degli Ann 60, è un must have a cui non si può rinunciare, soprattutto in front row.

Alla minigonna non puoi dire di no

Un taglio netto al tessuto e via! Ecco la skirt che lascia scoperte le gambe e che comunica libertà e sensualità. La minigonna non manca mai nelle collezioni dei brand più prestigiose, da abbinare a top, camicie o magliette o sottoforma di miniabiti. Volete indossarla anche voi come le star? Vediamo alcune proposte.

Chloé sfoggia look freschi e sbarazzini, con gonne attillate di pizzo, in forma balloon o nelle forme che seguono la linea delle sottovesti. La palette colori gioca con nuances vivaci, come il porpora e il viola, ma tocca anche le tonalità nude. Perfette con sandalini di plastica colorati e ballerine con lacci abbracciano la caviglia, la minigonna è un passe-partout che vince sempre.

Chloé SS25 Credits: Launchmetris.com/Spotlight

Il fucsia spicca da Hermès, che unisce miniskirt a scolli a barchetta e maniche a tre quarti, per donare alla classicità un tocco pop. Non manca l’iconica nuance cuoio, che vince su abiti in pelle, con spalline e maniche corte. Scollature circolari e cerniere giocano con decorazioni di diverso taglio, creando mises eleganti e all’avanguardia, che si abbinano perfettamente con gli stivali da cavallerizza.

Hermès SS25 Credit: Launchmetris.com/Spotlight

La casa di moda Alberta Ferretti propone trasparenze che nascono dalle danze di sete e chiffon, dando vita a gonnelline a ruota, a palloncino e che simulano le pieghe, abbinate a bluse con scolli a “V” dalle diverse profondità o nate in forma di abitino. I colori chiari si alternano a tonalità accese come il blu elettrico e l’arancione e si abbinano in modo dolce su sandalini che avvolgono il piede con cinturini sottili.

Alberta Ferretti SS25 Credits: Launchmetris.com/Spotlight

Capello a falda larga e minigonna. Che duo! La maison Gucci da una spruzzata di Anni 50 alle sue mises e condisce, con l’iconico simbolo del filetto equestre, top con spalline e skirt sempre più short, proposte anche neutre. L’elastico in vita dona a capi quel tocco sporty che rende il look più easy, ma sempre chic.

Gucci SS25 Credits: Launchmetris.com/Spotlight

Non mancano le polo e i vestitini, che saltano da colori blandi come il canapa a quelli pop come il verde acido e che accompagnano scarpe décolleté con doppi cinturini. Il quid in più? Il guantino di pelle senza dita, perfetto per guidare e sentirsi - anche se il suo era di tessuto - un po' Grace Kelly in Caccia al Ladro…

La maison francese Giambattista Valli segue il sentiero romantico. Dal bianco con stampe floreali al rosa cipria con decorazioni dorate fino a una palette di colori che fa sognare, minigonne e abitini vanno a braccetto con ballerine dalle tonalità vivaci e neutre, per vivere con look chic e freschi le giornate d’ estate più glam.

Giambattista Valli SS25 Credits: Launchmetris.com/Spotlight

Da Chanel le minigonne abbracciano la figura con tweed e tessuti morbidi dai toni pastello e dalle diverse sfumature, che si intrecciano grazie ai giochi di trama e ordito nel tweed iconico della maison. Cardigan abbinati a mini skirt, che si sposano bene anche con camicie e gilet, creano silhouette raffinate e bon ton. Ai piedi, zeppe e décolleté dalla punta tonda. Non manca il nero, che, con qualche goccia di bianco a fare capolino tra bottoni e piume, dona un tocco luminoso al non-colore per eccellenza.

Chanel SS25 Credits: Launchmetris.com/Spotlight

E voi, siete pronte a sentirvi una mega star indossando una minigonna?

