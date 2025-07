Ci sono cene, quelle dove basta guardarsi intorno per capire che il vero lusso è la semplicità di un tavolo apparecchiato a pochi passi dal mare, con i piedi (quasi) nell’acqua e il profumo di sale che si mescola a quello dei ricci appena aperti.

Da Paraggi a Saint-Tropez

Si comincia dalla Liguria, più precisamente da Paraggi, la baia incantata tra Santa Margherita Ligure e Portofino.

Qui, incastonato tra pini marittimi e acque turchesi, spicca la Langosteria Paraggi.

La versione ligure del celebre ristorante milanese che unisce glamour e autenticità tra crudi di mare e spaghetti alle vongole.

Il dress code? Un abito di lino e occhiali da sole.

Da qui, voliamo idealmente a Saint-Tropez, dove Langosteria ha firmato anche la sua elegante outpost francese.

Tavoli affacciati sul porto vecchio, atmosfera da Côte d’Azur anni ’70, e una cucina che mixa italianità e allure francese, il tutto innaffiato da uno Champagne rosè ghiacciato.

Chez Camille

Restiamo a Saint-Tropez, ma cambiamo scena: più intima e autentica.

A Ramatuelle, nella minuscola spiaggia di Bonne Terrasse, sorge Chez Camille, storico ristorante pieds dans l’eau frequentato da Brigitte Bardot e dai pescatori del posto.

Il must? La bouillabaisse, servita in una casseruola fumante con il mare a pochi centimetri di distanza.

Un angolo di Provenza sospeso nel tempo, dove si va per mangiare, ma anche per sognare.

Ventimiglia

Tornando in Liguria, su una baia naturale, vicino a Ventimiglia, Twiga Baia Beniamin celebra la tradizione culinaria italiana "pieds dans l’eau", con un inaspettato tocco creativo sudamericano. Qui, il cuore è la griglia a vista dove pescato freschissimo, aragoste, crostacei e verdure vengono cucinati a fuoco vivo.

Accanto, in un forno a legna, prendono vita gustose pizze dagli ingredienti selezionati.

Mykonos

Concept unico sull’isola greca più amata dagli italiani, Zuma Mykonos unisce ristorante, lounge bar, day beds e una spettacolare infinity pool olimpionica. Incorniciato dalle tipiche ville bianche cicladiche e affacciato sul Mar Egeo, è il luogo ideale da cui ammirare il tramonto più bello di Mykonos, sorseggiando cocktail d’autore e gustando i piatti più iconici del brand, tra sushi, robata e creazioni calde preparate su superfici in granito greco.

Per un momento più informale a bordo piscina, è disponibile anche un menu con proposte leggere ispirate all’estate.

Maiorca

Nel giardino vista mare del 5 stelle lusso Hotel de Mar Gran Meliá gli ospiti possono scoprire il nuovo ristorante Riva Louge, il cui design si ispira allo stile inconfondibile e ai dettagli distintivi delle leggendarie imbarcazioni Riva.

Il menu, basato su ingredienti locali e sapori autentici, racconta la tradizione marinara maiorchina con un tocco contemporaneo. Ogni signature cocktail è un viaggio tra i profumi e i colori dell’isola: arance di Sóller, amaretto italiano e note mediterranee si fondono in creazioni uniche, da sorseggiare pieds-dans-l’eau.

Lo Scoglio e il sapore dell’estate italiana

Tornando in Italia, non si può non citare Lo Scoglio da Tommaso, a Massa Lubrense, perla della Costiera Sorrentina.

Orto a km zero, limoni giganti, spaghetti con zucchine e vongole diventati tradizione.

Tutto servito su una palafitta che entra nel mare come una passerella naturale.

Qui il tempo si ferma tra fichi d’India, reti da pesca appese e chiacchiere vista Capri.

Susci vista Adriatico

Il Clandestino Susci Bar nella baia di Portonovo ad Ancona: pieds dans l’eau in versione gourmet, dove il sushi incontra l’Italia in un mix audace e sorprendente.

Sashimi di tonno con olive taggiasche, crudo di seppia e crema di limone, tutto servito tra rocce bianche e pini marittimi.

Una cena qui è come un tramonto musicale.

Leggi anche:

I chiringuiti più cool dell’estate: quando l'aperitivo incontra il tramonto

L'estate 2025 è all'insegna del glamping: i più belli da prenotare subito