Da Ibiza a Formentera, dalla Costa Smeralda alla Costa del Sol, fino alla Croazia. Ecco gli indirizzi da mettere in agenda per godersi un aperitivo vista mare

Sono i chiringuiti più cool del Mediterraneo, dove design e cucina si fondono in un’atmosfera sospesa tra sogno e relax.

Dalla movida elegante di Carpe Diem a Hvar al mood boho di Aiyanna a Ibiza, passando per le terrazze glamour di Chez Gerdi a Formentera, il lusso rilassato del Puro Beach a Marbella e la sofisticata vista su Porto Cervo del Phi Restaurant.

Ecco gli indirizzi da mettere in agenda per godersi un aperitivo al tramonto:

Chez Gerdi – Es Pujols, Formentera

A pochi passi da sabbia e scogli, Chez Gerdi è il chiringuito di culto per un aperitivo carico di atmosfera: terrazze in legno fronte mare, DJ set all’imbrunire, oltre venti etichette di bollicine e cocktail signature dai nomi curiosi come “Purple Rain” e “Primo Carnera”.

Frequentato da vip e turisti, ideale per un pranzo rilassato o un aperitivo al tramonto. Qui “la vita sa di mare”...

Aiyanna – Cala Nova, Ibiza

Locale boho-chic sulla spiaggia, elegante ma informale, immerso tra pini e scogli.

Nello scenario incontaminato di Cala Nova, Aiyanna unisce gastronomia mediterranea, mixology sofisticata, arte e wellness in un unico beach club multisensoriale

Qui i cocktail sono d'autore, ogni drink è dedicato a un grande artista. Da Dalì a Warhol… Di fronte il mare, sabbia chiara e acque turchesi della baia, alle spalle pini e scogli.

Phi Restaurant – Porto Cervo, Costa Smeralda

All’interno di Phi Beach, il ristorante gourmet affaccia direttamente sulla Baia di Sardegna con vista da cartolina.

Imperdibili i tramonti con calici raffinati.

Carpe Diem Beach – Hvar, Croazia

Il beach club cult sulle isole Pakleni: oltre 3.000 metri quadri di spiaggia e scogli, cinque bar, pool, cabanas, kayak, SUP e massaggi in stile Thai.

L’atmosfera è chic ma easy.

Aperto fino a mezzanotte, punta su aperitivi raffinati sotto il sole o feste al tramonto.

Puro Beach – Costa del Sol, Marbella

Beach club raffinato con piscina, lettini balinesi e vista mare fino alla roccia di Gibilterra.

In spiaggia scorrono ottimi cocktail, musica lounge e trattamenti spa/yoga.

