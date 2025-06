Tre hotel italiani in cui soggiornare almeno una volta nella vita

A Villa Sola Cabiati il tocco romantico di Luisa Beccaria

Giuseppe Parini, tra i massimi esponenti dell’Illuminismo italiano, precettore del duca Gian Galeazzo Serbelloni dal 1754 al 1762, definì “La Quiete” la dimora estiva dei duchi Serbelloni sulla Riviera Tremezzina del Lago di Como. Nella seconda del ’700 fu proprio Gian Galeazzo, figlio di Gabrio e Maria Vittoria Ottoboni, a dare l’aspetto attuale a quella che è diventata Villa Sola Cabiati a Tremezzina. Residenza - oggi gestita dal Grand Hotel Tremezzo – che i suoi meravigliosi interni affrescati dalla scuola del Tiepolo e le sue terrazze affacciate sul verde e sul lago con dietro la montagna infonde una non comune sensazione di calma e serenità. In tempi più recenti Taylor Swift l’avrebbe indicata come set ideale per le sue nozze.

Courtesy Press Office

Per la nuova stagione, Villa Sola Cabiati stringe un sodalizio di lifestyle, eleganza e creatività con Luisa Beccaria. Alla designer milanese, celebre anche per avere firmato gli abiti da sposa più belli del jet set, è stata affidata l’interpretazione dei giardini, degli spazi esterni, delle zone living, dei gazebo e dei salotti esterni in perfetta armonia con la dimora. Una collaborazione nata insieme a Guido Toschi, che ha realizzato i gazebo, stampati con disegni ad hoc con le palette degli affreschi interni della Villa e i toni del paesaggio.

Courtesy Press Office

Per i gazebo le bordure di frange sono state scelte nelle sfumature del glicine, così come per i cuscini e gli altri elementi di arredo. Tutti gli arredi in ferro incluso gazebo, gli ombrelloni e le chaise longe sono dipinte di grigio azzurro in tinta con la Villa. Il tavolo da pranzo disegnato sul modello del tavolo in ferro della cucina della casa siciliana di Luisa Beccaria, è stato disegnato ad hoc con piastrelle di cotto siciliano dipinte a mano da un artigiano palermitano, su disegno della stilista. Et voilà, il romanticismo è servito.

La nuova Dior Spa all’Hotel Splendido di Portofino

Annidato sulle colline che dominano la baia di Portofino, l’Hotel Splendido incarna l’essenza della dolce vita sin dagli Anni 50. Nato da un antico monastero risalente al XVI secolo, questo luogo magico possiede uno charme che attira le celebrità di tutto il mondo. Da giugno 2025, l’Hotel Splendido si presenta in una veste rinnovata. La Maison Dior e questo fiore all’occhiello della collezione Belmond hanno approfittato dell’occasione per realizzare la visione condivisa di un luogo immaginato come un rifugio prezioso in cui rigenerarsi, un incontro tra gli straordinari giardini di Monsieur Dior e la dolce vita di Portofino. Questo paradiso incontaminato, dove Dior aveva già allestito, per due estati, i suoi gazebi skincare e il suo Giardino dei Sogni, diventa la sede della nuova Spa della maison.

Courtesy press office

Un’oasi di pace che si sviluppa sull’interno-esterno e invita alla rigenerazione, evocando i luoghi cari a Monsieur Dior a Granville, Milly-la-Forêt e La Colle Noire. Immersa nella luce ligure, con vista panoramica sulla Riviera italiana, la Dior Spa Splendido offre una fuga all’insegna di un benessere lento ed esclusivo. Lo spazio comprende sale per trattamenti, una suite doppia con vista sul mare e una terrazza sul tetto. E offre trattamenti iconici per il viso e per il corpo, oltre al nuovo trattamento “Splendidior”. Gli ospiti possono anche godere di trattamenti all’aperto nel “Jardin des Rêves Dior”. L’invito è quello di adottare uno stile di vita incentrato sul benessere, con esperienze personalizzate come i “Wellness Getaways”. Trattamenti, consulenze, consigli: in altre parole, sedute private inserite nella dimensione di uno slow wellness su misura, che consente di ritrovare la felicità e prolungare, anche dopo il ritorno a casa, questo viaggio intimo e prezioso.

Alessandro Enriquez firma il boutique resort Braccialieri in Sicilia

Un luogo in cui l’esclusività incontra il fascino più autentico del Mediterraneo. Nel Val di Noto nasce Braccialieri, una nuova concezione di ospitalità e slow travel in Sicilia, un Boutique Resort immerso in un uliveto secolare pensato per chi desidera riconnettersi con la bellezza del paesaggio circostante, immerso tra colori e vegetazione, moda e design. A firmare il progetto è il designer Alessandro Enriquez, che celebra così la sua visione della Sicilia. L’albergo riflette il suo profondo amore per il Mediterraneo attraverso una narrazione estetica che mescola il colore alle tradizioni e al design d’autore.

Courtesy press office

Tutto il resort è un viaggio nella terra d’origine dello stilista, che ama e racconta da sempre. Dalla selezione dei complementi d’arredo, firmati da marchi iconici come Cassina, Cappellini, Casa Lago, Vispring e Tom Dixon fino alla creazione di atmosfere suggestive in ogni ambiente, lo stilista ha trasformato il resort in un’esperienza immersiva. Un amore narrato soprattutto nei dettagli come le stampe di gerani variopinti che diventano ombrelloni e lettini prendisole, la piscina a scacchi, con il suo motto «Don’t forget to love!»

Courtesy press office

Le sei eco ville e le tre luxury suite portano i nomi di piante, evocano le sfumature del Val di Noto. Il tocco narrativo di Enriquez si ritrova anche negli spazi comuni, come il Braccialieri cafè, con le sue carte da parati della collezione Enriquezland, collaborazione tra Alessandro e Jannelli&Volpi, che evocano la pasticceria siciliana di una volta, o nel ristorante Dodici zappe, dove elementi d’arredo come le sedie create con Giulio Cappellini, dialogano con materiali grezzi e atmosfere contadine rivisitate.

Leggi anche:

Dubai, Rwanda e Maldive, tre mete (sostenibili) da sogno per l'estate