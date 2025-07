Il colore tropicale che vira dall’azzurro al verde, non manca mai nelle collezioni più glam ed è amato da celebs e case di moda. Da Giambattista Valli a Pierre Cardin, ecco come vivere l’estate con il mare addosso

È un colore che fa pensare al mare tropicale e alle fiabe. Vi ricordate la Fata Turchina? Si tratta del turchese, tonalità che simboleggia protezione e forza e must have dei big della moda, dalle sfilate Haute Couture al Prêt-à-porter, per affrontare la bella stagione con look da capogiro.

Chiffon, rasi di seta, maglie, tessuti tecnici, cotone… I capi turchesi sono creazioni che sembrano prendere vita dai fondali più esotici: le gradazioni di colore vanno dall’azzurro più profondo alle nuances che abbracciano il verde, fino all’acquamarina, rendendo omaggio alla pietra naturale da cui nasce il colore il turchese, e portano in scena outfit adatti ai momenti più glamour e creati dalle maison più chic.

Volete alcuni esempi?

Giambattista Valli, con abiti lunghi in stile imperiale e veli drappeggiati di un turchese intenso, rende principesca ogni figura che li indossa. L’azzurro segue una strada più tenue con il raso di seta di Richard Quinn, in un abito con bustino e lunga gonna morbida con fianchi a palloncino. Lo strascico è magico. Per chi ama i minidress con spalline, invece, Alberta Ferretti punta sulle tonalità tendenti al verde, giocando con trasparenze e balze, per mise da sogno.

Giambattista Valli Haute Couture; Alberta Ferretti; Richard Quinn – SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Da Ungaro ad Anteprima fino a Genny e Roberto Cavalli: gonne lunghe e pantaloni sono accompagnati da blazer morbidi o maglioncini, per mises casual chic, perfette per cenare all’aperto nelle sere d’estate. Non mancano i top e l’intimo in tinta, per le fashioniste che amano osare e giocare con la sensualità.

Ungaro; Anteprima; Genny; Roberto Cavalli – SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Abiti e colori da sogno, anzi spaziali! Pierre Cardin docet, con le sue linee futuristiche che uniscono il colore del mare a un tessuto che calza a pennello per trascorrere del tempo in prossimità dell’acqua… lo scuba! Marras, invece, veste la figura con una cascata di frange pungenti. In questi casi, be original è la chiave!

Pierre Cardin; Antonio Marras - SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Star (bene) in turchese

Il turchese è un colore magico e molto spesso scelto dai personaggi più in vista del jet set internazionale per calcare i red carpet degli eventi più importanti, anche nella storia del costume. Partiamo da un’icona immortale, Lady D. Cosa c’è di meglio che avere il sangue blu e vestirsi in turchese? Nel 1983, al St. Columb Major in Cornovaglia, la Principessa del popolo splende a bordo della carrozza indossando una giacca con bottoni laterali e colletto a gorgiera. La sfumatura tende al verde. Nel 1990, invece, durante un evento di beneficenza al Diamond Ball al Royal Lancaster Hotel, è eterea con un abito a maniche lunghe dalla gonna a sigaretta. Il tocco chic - e ribelle - di Lady Diana? Lo spacco sul davanti!

Lady Diana al St. Columbus Major in Cornovaglia nel 1983; La Principessa al Diamond Ball al Royal Lancaster Hotel nel 1990 Credit: Getty Images

Passano gli anni, ma le abitudini della famiglia reale inglese sembrano rimanere le stesse. Anche Kate Middleton, durante l’ultimo Trooping The Color, è radiosa mentre sorride alla figlia Charlotte, elegantissima in un cappottino turchese raffinato e originale con chiusura a due bottini. Il tocco fashion di Kate? Colletto e rever sono per metà bianchi.

La Principessa del Galles, Catherine Middleton, con la figlia Charlotte, partono da Buckingham Palace a bordo di una carrozza trainata da cavalli Ascot Landau, durante il Trooping The Color il 14 giugno 2025 Credit: Getty Images

Dalla monarchia inglese a quella hollywoodiana. Il turchese vince anche sui red carpet. Un esempio? L’attrice Demi Moore riflette ogni raggio di luce con l’abito ricoperto di paillettes grandi al Chopard Trophy durante la 77°esima edizione del Festival di Cannes.

È confermato, il turchese è un colore da vere regine!

Non manca lo streetstyle

Anche per le strade delle città scorrono onde marine sottoforma di look alla moda. Il color turchese vince negli outfit delle fashioniste: da Parigi a Tashkent, questa nuance incanta!

Streetstyle Parigi, Tashkent, Parigi - SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

E voi, siete pronte a vivere l’estate con il mare addosso?

