A 62 anni, Demi Moore è stata eletta da People “donna più bella del mondo”, un riconoscimento che celebra non solo la sua bellezza, ma anche la sua autenticità e capacità di reinventarsi.

Dopo decenni di carriera, la Moore continua a brillare.

Nel corso della sua lunga carriera, l’attrice è passata dall'interpretare ruoli iconici in film come Ghost, a performance più toste che mostrano la sua versatilità, come nell'ultimo film The Substance.

"The Substance mi ha aiutata a rendermi conto della severità del giudizio che ho sempre esercitato su me stessa e degli sforzi che ho fatto per cercare di aderire a quegli standard assurdi, focalizzandomi sempre su ciò che non sono, invece di valorizzare ciò che sono. È stata un’esperienza liberatoria", ha dichiarato la Moore.

Credit: Getty Images

Con The Substance, Demi Moore riceve il suo primo Golden Globe per la migliore interpretazione femminile in un film musicale o commedia.

In un'intervista esclusiva con People, la Moore ha riflettuto sul concetto di bellezza, sottolineando come l'autenticità e la positività siano fondamentali.

Ha condiviso esperienze personali, parlando delle sfide affrontate riguardo alla sua immagine e di come abbia imparato a valorizzare il suo corpo grazie alla resilienza, in parte donata anche dalla maternità.

Oggi pratica la meditazione quotidiana e segue una dieta vegetariana ricca di nutrienti, focalizzandosi sul benessere e sull'accettazione di sé.

Nonostante il divorzio da Bruce Willis, la Moore ha mantenuto un forte legame familiare, sottolineando l'importanza della co-genitorialità e del supporto reciproco. La loro relazione è un esempio di come l'amore e il rispetto possano esistere oltre le convenzioni.

Credit: Getty Images

Un'ispirazione per tutte le generazioni

La nomina di Demi Moore come “donna più bella del mondo del 2025” non è solo un riconoscimento alla bellezza ma anche un tributo alla sua forza, autenticità e capacità di ispirare.

L'attrice continua a essere un'icona di stile e forza, dimostrando così che la bellezza è autentica e non ha età. E che ogni fase della vita può essere vissuta con grazia e determinazione.