Demi Moore sta vivendo una vera e propria fashion moment nella sua corsa agli Oscar 2025. Tra red carpet, eventi e party esclusivi, l’attrice ha sfoggiato look spettacolari firmati dalle maison più prestigiose, consolidando il suo status di icona di stile.

Il viaggio nel glamour è iniziato ai Golden Globe, dove ha scelto un sofisticato Giorgio Armani, per poi proseguire ai Critics Choice Awards con una creazione di Schiaparelli. Ai BAFTA, Demi ha incantato in Alexander McQueen, mentre al party esclusivo della serata ha optato per un elegante look firmato Chanel. Ai Film Independent Spirit Awards, ha scelto un outfit impeccabile firmato Thom Browne. Per gli AARP Movies for Grownups Awards, ha brillato in Oscar de la Renta, mentre ai SAG Awards ha abbracciato il minimalismo raffinato di Bottega Veneta.

Un percorso stilistico non privo di sperimentazioni, tra silhouette scultoree, dettagli sofisticati ed elementi couture. Un viaggio fashion che alimenta l’attesa per il look che Demi Moore sceglierà nella notte più importante di Hollywood.

Riuscirà a portare a casa il tanto l’ambito Oscar?

Lo scopriremo presto, intanto Demi Moore ha già vinto il premio per lo stile.