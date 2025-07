Sotto il sole, tra una nuotata e una granita, è il momento ideale per lasciarsi catturare da pagine ad alta tensione. L’estate è la stagione perfetta per i thriller: perché l’ozio rallenta il tempo, e noi possiamo concederci il lusso di restare inchiodati a un libro fino a notte fonda. E quest’anno, tra nuove uscite e debutti sorprendenti, le letture da brivido non mancano.

La crepa del silenzio – Javier Castillo (Salani Editore, trad. Elena Rolla)

Con milioni di copie vendute nel mondo, Javier Castillo è ormai una firma riconoscibile del thriller contemporaneo. Nel suo nuovo romanzo ci trascina nel cuore pulsante di New York, dove il piccolo Daniel Miller è scomparso nel nulla. A indagare è Miren Triggs, giornalista segnata da un passato difficile, che si ritrova immersa in una rete di segreti familiari, tra violenza, silenzi e ferite mai guarite. La crepa del silenzio mescola cronaca e sentimento, attualità e tensione narrativa. Un libro da leggere tutto d’un fiato, ma che lascia dentro qualcosa: domande, paure e la consapevolezza che dietro ogni verità ce n’è sempre un’altra.

Kala – Colin Walsh (Fazi Editore, trad. di Stefano Tummolini)

Tra i debutti più sorprendenti dell’anno, Kala si distingue per la sua intensità emotiva e la qualità letteraria. Ambientato nella malinconica cittadina irlandese di Kinlough, il romanzo ruota intorno al ritrovamento dei resti della giovane Kala, scomparsa quindici anni prima. Tre amici d’infanzia – Helen, Joe e Mush – si ritrovano, e con loro riaffiorano ricordi, colpe, segreti. Colin Walsh costruisce una trama a più voci, alternando presente e passato con abilità, e riesce a fondere thriller psicologico e romanzo di formazione in una storia profonda, a tratti struggente, che parla di adolescenza, comunità e verità sepolte. Un esordio visivo e maturo, perfetto per chi ama i thriller che fanno tremare, ma anche pensare.

Gli omicidi dei tarocchi – Barbara Baraldi (Giunti Editore)

Trieste tace. Ma questa volta, lo fa per paura. Un killer misterioso lascia accanto alle sue vittime delle carte dei tarocchi: la Temperanza, la Ruota della Fortuna… simboli che colpiscono dritto al cuore della commissaria Emma Bellini. Quei tarocchi, infatti, fanno parte di un mazzo disegnato a mano da sua sorella Maia, artista e appassionata di esoterismo, con cui Emma non parla da anni. In Gli omicidi dei tarocchi, Barbara Baraldi intreccia con maestria thriller, psicologia e simbolismo. Da un lato, c’è l’indagine razionale e serrata di Emma; dall’altro, la discesa interiore di Maia, costretta a riaprire il proprio passato e affrontare una parola che non smette di tormentarla: Safir. Un romanzo carico di atmosfera e tensione, dove ogni carta svelata non è solo un indizio, ma una ferita, un ricordo, un varco aperto su verità sepolte.

