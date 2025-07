Storie d’amore tra rivalità, finzioni e seconde possibilità: i romanzi ideali per chi d’estate vuole emozionarsi, sognare e – perché no – innamorarsi di nuovo

L’estate è la stagione in cui tutto sembra possibile, anche nei libri.

Tra nuove partenze, ritorni inattesi e rivalità che si trasformano in passione, il romance si conferma il genere perfetto da portare in vacanza.

Ecco tre storie irresistibili, ognuna con una protagonista determinata, un lui complicato (ma affascinante) e un percorso sentimentale tutt’altro che scontato.

Innamorarsi tra le righe – Mia Page

Cosa succede quando due librai si fanno la guerra… e finiscono per innamorarsi? Lexi gestisce una piccola libreria indipendente, Sam ha aperto un negozio moderno e patinato proprio di fronte. I due si sfidano per conquistare il quartiere, ma quando Lexi decide di passare al contrattacco, la strategia è audace: sedurre il nemico. Quel che inizia come un piano ben congegnato si trasforma presto in qualcosa di più profondo e inaspettato. Una storia leggera, ironica e perfetta per chi ama i dialoghi brillanti e le atmosfere da romanzo… tra i romanzi.

Consigliato a chi ama: le commedie romantiche dal ritmo veloce, le ambientazioni "cozy" e i battibecchi che nascondono un cuore tenero.

Un’imperdonabile distrazione – Daniela Volonté

New York, editoria e una finta relazione destinata a sfuggire di mano. Nicholas Parker è un editore di successo con una reputazione da seduttore; Lily Morgan una giovane donna che sogna di lavorare con i libri ma, intanto, fa le pulizie negli uffici della Parker & Cox. Quando i due si ritrovano coinvolti in un accordo personale e professionale, la maschera dell’apparenza comincia a cedere. Tra passato difficile, tensione emotiva e una crescente attrazione, Volonté costruisce un romance maturo e ben calibrato, con momenti di intimità gestiti con delicatezza e una vena narrativa sempre credibile.

Consigliato a chi cerca: una storia d’amore tra luci e ombre, con personaggi profondi e un setting che mescola realismo e sogno editoriale.

Love at First Fight – Valentina Ghetti

Una vacanza all’insegna della riscoperta si trasforma in un tuffo nel passato. Chloe Scott ha sempre seguito le regole, finché un giorno decide di stravolgerle: prenota un viaggio a sorpresa con due amiche, ma invece di un resort spirituale in Cambogia, si ritrovano in un campeggio toscano sgangherato. Qui rincontra Jake, il ragazzo che ha fatto di tutto per dimenticare per ben dieci. Dieci giorni, un ambiente improbabile e sentimenti sopiti che riaffiorano: Valentina Ghetti costruisce un romanzo emozionale, che alterna momenti comici a riflessioni più intime.

Consigliato a chi ha voglia di: romanticismo estivo, nostalgia adolescenziale e quel pizzico di caos che solo un amore mai dimenticato può portare

