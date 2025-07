La bella stagione sa di sole e relax. E cosa c’è di più bello che vestirsi ed infilare velocemente un paio di sandali per andare ad affrontare gli impegni della giornata? La palette di look è piena di sfumature: da quelli casual e sporty a quelli più informali. Chi se ne importa che la scarpa non abbia linee super fashion e non sia stilosissima, la parola chiave è... comodità!

Le star la sanno lunga. Ogni mise che indossano fa parlare di sé e, nelle loro scelte, sono perfette anche quando ai piedi non c’è una scarpetta di cristallo, ma una ciabatta fashion.

Birkenstock, nomen omen

È un brand che, solo a nominarlo, porta alla mente una scarpa dal disegno preciso: si tratta di Birkenstock, marchio tedesco, che produce sandali dalle linee semplici, ma estremamente comodi. Tanti i modelli. Quello più gettonato è Arizona, con la pianta larga e doppio cinturino, che abbraccia il piede sulla parte superiore.

La versione in plastica morbida è perfetta per la fashioniste che vogliono giocare con i colori: la tavolozza va dal rosa al giallo, fino all’arancione, al lilla, all’azzurro…E poi ci sono i modelli con le fibbie di plastica, i rivetti e la pelle simil serpente.

Per chi cerca look più sobri, ci sono le versioni con la suola in sughero e le doppie strisce in pelle o camoscio nei toni del nero, marrone testa di moro od ocra.

Si vola a Boston con l’omonimo modello sabot, in camoscio, pelle o plastica. La suola è in sughero e sembra gridare “Voglio uscire, ma voglio sentirmi a casa!”. Le tonalità virano da quelle terrose a quelle pastello, fino al classico nero. Una vera e propria pantofola, che, con l’aggiunta di un cinturino dietro la caviglia, si trasforma nel modello Tokyo, portandoci in Giappone.

Le celebs nei loro spostamenti non possono rinunciare a questo accessorio, abbinato a look dalle mille sfaccettature: casual con capi in denim, felpe, cappellini, leggins oppure più formali con cappotti dalle linee classiche, cardigan, camicie, gilet… Sì, le star dettano moda anche in ciabatte!

I sandali must-have

Oltre al brand iconico Birkenstock, anche altre label puntano sui sandali che non possono mancare nei guardaroba più cool. Il marchio milanese, con produzione artigianale in Spagna, Manebí propone il modello con cinturini larghi che avvolgono il piede, in diverse varianti.

C’è quella in chiave pop, dove i colori spaziano dal rosa al blu, fino al marrone, al verde oliva, al beige, all’arancione, al nero… È realizzato in plastica ed è perfetto per uscire dalla piscina o per andare ad un aperitivo con un look originale.

I pezzi in camoscio o in tela, con suola di corda e dai toni più blandi, soddisfano i desideri delle fashioniste più sobrie, per vivere anche occasioni più formali.

Dalla Germania il brand Mikuta ha sfumature più rock: sandali con cinturoni molto larghi, che vanno dal black al grey. La suola è beige e la zeppetta nera, spessa e ammortizzante. I materiali? Dalla pelle al camoscio, con fibbie over, che decorano il piede.

Due modelli proposti dal marchio tedesco Mikutas Credit: www.mikuta.com

Anche il brand che unisce la cura del piede alla moda, Scholl, non si tira indietro e con i suoi sandali stilosi, mette insieme l’utile al dilettevole. Chapeu!

Prevediamo, quindi, un’estate all’insegna della comodità!

