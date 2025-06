La bella stagione è arrivata e le amanti delle scarpe estive possono sbizzarrirsi tra sabot e slipper.

Ciabattine, addio scomodità

Il comfort delle ciabattine si porta anche per strada e nei momenti ludici fuori casa, con tele intrecciate più o meno aperte come quelle di Alia Bastamam e Carven, maison quest’ultima che risponde a tutti i desideri… Ci sono anche i modelli che abbracciano il piede dando la sensazione di grande sofficità. Quando le slipper si abbinano a gonne impalpabili e velate, lo stile cozy chic è assicurato.

CARVEN SS25, TOMMY HILFIGER SS25; Credits: Launchmetrics/Spotlight

Plissé, pantaloni capri e camicioni matchano perfettamente con le slipper di Tommy Hilfiger. Il brand americano unisce gli opposti, facendo sposare il capo antipioggia per eccellenza – il trench – con ciabattine che eviterebbero l’acqua con piacere… per un look fuori dagli schemi.

Addio cinturini! W il sabot

Quando una fashionista vuole essere comoda senza rinunciare a un tocco di tacco, cosa fa? Sceglie i sabot, per look eleganti che, però, non possono fare a meno della sensualità. Ci sono quelli chiusi e a punta, dalle linee semplici e pulite, che strizzano l’occhio agli Anni 2000 - Carolina Herrera e Prada insegnano – e quelli dal mood originale, anche aperti, dalla forma e dalle fantasie stravaganti come il pitone, per look alternativi, perfetti sotto a gonne mini e dal taglio a sigaretta che accarezzano il corpo con tessuti leggeri. Vedi Dries Van Noten e Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood…

Dries Van Noten SS25; Giambattista Valli SS25 Credits: Launchmetrics/Spotlight

E per chi vuole splendere con perle e cristalli? Giambattista Valli e The Attico calzano a pennello con le loro creazioni gioello, dai colori brillanti come rosa e giallo, per look da vera principessa dalla testa… ai piedi.

