Con le giornate che si allungano e si scaldano, scatta la voglia di indossare i sandali, pronti a tornare in scena dopo un anno di esilio. Quelli alla schiava sono un passepartout per ogni occasione. Dai più eleganti ai più sportivi, per le grandi maison lo stile gladiatore non passa mai di moda.

Ci sono quelli che vestono la gamba abbracciando il polpaccio come un serpente, lo arricchiscono con punti luce o lo proteggono con cinghie e lacci di diverso spessore.

Dior, Isabel Marant ed Ermanno Scervino si sbizzarriscono, optando per nuances che vanno dal bianco al nero fino al color cipria e alle tonalità terra e porpora.

I modelli di Giorgio Armani accarezzano la gamba con intrecci eleganti, in una palette sobria che veste di blu e nero.

Da Ralph Lauren lacci a più giri si aggrovigliano alla caviglia all’insegna del cuoio, anche black, e scoprono il piede con infradito che fanno respirare aria d’estate.

Elie Saab dona un tocco di luminosità alla figura unendo ai cinturini in pelle fasce di raffia, mentre Zimmermann porta in scena un tocco più aggressivo con bande di cuoio che coprono il collo del piede.

Le combinazioni più hot di stagioni vedono i sandali alla schiava con il total denim, pantaloni e tute cargo. Un outfit che strizza l’occhio alla fabbrica è perfetta con un paio di sandali con lacci sottili minimal, flat. Ok anche con i bermuda e i capri pants, che si allungano al ginocchio, soprattutto se tacco è micro. E per chi ama osare via libera con gli hot pants che mostrano le gambe. Infine, sì alla combo con l’abito midi, per mitigare l’effetto bon ton.

