Tutto il fascino del tempo in una calzatura dalla linea pulita, essenziale. Perfetta in ogni occasione

Un tempo calzatura contadina, oggi oggetto del desiderio nei guardaroba più raffinati. Le friulane o furlane, per chi conosce la loro anima più autentica, sono il simbolo di come la tradizione sia in grado di diventare tendenza, senza però perdere mai la sua identità.

Cucite a mano con ago, filo e pazienza, queste iconiche calzature raccontano una storia fatta di artigianalità ed eleganza discreta. Un po’ dandy, un po’ radical chic, uniscono versatilità e comodità. Democratiche e aristocratiche allo stesso tempo, le friulane lasciano il segno, stagione dopo stagione, passo dopo passo, senza fare rumore.

Le origini

In origine venivano realizzate con materiali di recupero, come copertoni di auto e tessuti di scarto. Oggi quei gesti antichi sono diventati arte, trasformati da velluti sontuosi, lini pregiati, colori che ripercorrono una gamma molto vasta, che si rinnova a ogni stagione.

Il loro fascino sta tutto in quella linea pulita, quasi essenziale, che le rende perfette, tanto per un aperitivo nelle vie della moda, a Milano, come tra le calli veneziane, quanto per una passeggiata nei vicoli densi di storia della capitale. Le amano gli stilisti, le scelgono gli insider della moda, le reinterpretano i designer emergenti, ma la tradizione mantiene certamente un maggiore appeal, fatto di comfort, leggerezza e stile.

5 declinazioni super fashion

Il sacro tempio delle "furlane": Piedàterre Venezia

Sono passati 70 anni da quando un maestro artigiano si aggirava per le calli di Venezia con il suo carretto di calzature fatte a mano, ispirate alla lontana tradizione delle friulane, pantofole della festa assemblate a mano dalle donne del Friuli con materiali di riciclo: velluti dei teatri abbandonati dopo la guerra e copertoni di bicicletta come suole e poi utilizzate dai gondolieri, perché non rovinavano il legno.

Piedaterre è un brand storico veneziano fondato nel 1952, con due boutique in laguna: una a Rialto, l'altra a Campo Santo Stefano.

La versione luxury di CRISTINAdiMILANO

Friulane artigianali realizzate con i con tessuti delle più pregiate manifatture tessili.

Una straordinaria comodità che si coniuga ad un’estrema versatilità. Un connubio prezioso che consente di indossare una scarpa legata alla tradizione ma anche molto femminile che si declina sia con l’abbigliamento informale sia con l’eleganza di un abito da sera. Il tutto con la leggerezza di soli 300 grammi di peso.

Le Lariane: tessuti preziosi sul Lago di Como

Nate per gioco su un "ramo" del lago di Como nel 2023. Una rivisitazione della friulana in chiave lariana. Appeal elegante, tessuti preziosi che provengono dall'azienda tessile di famiglia, la Erre Erre Diffusion. Ed ecco che Le Lariane uniscono con stile il mondo del design a quello della moda.

Per la primavera il brand propone una reinterpretazione raffinata di un prodotto tradizionale, storicamente realizzato in ambito domestico con tessuti di recupero. Sublime la Lariana nelle versioni a pois verdi e ocra.

Allagiulia: tradizione e contemporaneità a Roma

Allagiulia reinterpreta la Friulana con cura e raffinatezza, esaltandone l’artigianalità e adattandola al nostro tempo. Materiali pregiati, dettagli iconici come la frangia, un mix di tradizione e contemporaneità.

Scarpet, papussa, babbuccia, la shoes designer Giulia Campeol, fondatrice del brand, la chiama friù.I modelli sono sempre arricchiti da una passamanerie colorata che le identifica.

È anche possibile creare una versione personalizzata dell'iconico modello Venezia scegliendo il colore del tessuto e la frangia da abbinare al velluto.

Le Meneghine: sotto al Duomo e non solo...

Pensate a Milano, made in Friuli. Le friulane milanesi Le Meneghine mantengono tutte le caratteristiche di un brand giovane ed effervescente come le due giovani fondatrici del brand: Vittoria e Alberta. Classiche, bicolori o Mary Jane, sono un trionfo di allegria e colore.

Le scarpe flat veneziane, si possono indossare ovunque: in città, sulla spiaggia, sui ciottolati dei borghi ma anche sul red carpet grazie a quella bordatura che può essere di velluto o altri tessuti pregiati che la rende esclusiva.