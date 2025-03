Primavera di desideri da indossare ai piedi

“Scarpe, scarpe, delle mie brame” reciterebbe Biancaneve se i fratelli Grimm fossero nati di questi tempi …perché il mondo della calzatura femminile oggi sta conoscendo un momento di profondo rinvigorimento, complice forse l’arrivo della primavera.

Ma quali saranno i modelli più iconici della stagione?

L'eterno ritorno delle ballerine

Avvistate su più di una passerella, il modello che fa impazzire i fashionisti è quello con cinturino, meglio conosciuto come “Mary Jane”.

L’iconica calzatura che deve il suo nome all’amata complice del personaggio a fumetti Buster Brown, per la prossima stagione sarà protagonista tanto dei nostri look più casual, quanto di quelli più raffinati.

Tra i modelli espressione del comfy-chic più assoluto spiccano le ballerine loggate proposte da Gucci, quelle più colorate e divertenti di Maison Alaia, o ancora le Mary Jane by Ferragamo.

Tacchi da sogno

È una stagione speciale per il ritorno della “scarpa-gioiello” non solo per le numerose slingback decorate sotto i riflettori del pret-à-porter e dell’haute couture, ma anche perché, proprio quest’anno, si celebrano i 90 anni dello storico brand del Made in Italy, Rene Caovilla.

Per l’occasione la maison veneziana ha dato vita alla riedizione dei suoi modelli più iconici facendoli sbocciare nella nuova collezione “Bloom”, tra ricami fatti a mano, oro e tanto colore.

Décolleté trasparenti

Le décolleté trasparenti sono state protagoniste dei look delle star in occasione degli ultimi eventi mondani - da Heidi Klum ai Grammy Award, ad Annalisa in occasione della Milano Fashion Week - e sono già diventate l’alleato perfetto di chi, pur senza sottrarre attenzione all’abito, non vuole rinunciare a completare il proprio outfit con quello slancio che solo un tacco sa dare.

Ispirazioni retrò

Dagli zoccoli boho-chic, ai mocassini: è già qualche stagione che anche la moda scarpe sembra essere dominata dalla voglia di guardare al passato.

Così la prossima stagione è pronta a segnare il ritorno di un classico hollywoodiano anni ’50, le peep-toe shoes che tanto piacevano alle dive come Marylin Monroe e Rita Hayworth.

E se la top model Bella Hadid in occasione dell’ultimo festival del cinema di Cannes aveva anticipato il trend, per questa primavera/estate Miu Miu lo ha reinventato abbinando il classico tacco a punta aperta a degli scalda-muscoli.

Una cosa è certa: originali o classiche, le peep-toe shoes sono tornate!