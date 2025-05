La primavera, si sa, porta con sé un clima incerto. Sole e pioggia si prendono a braccetto, alternandosi a colpi di ping pong. E cosa c’è di meglio di un bello stivale da tenere pronto per essere usato come passe-partout nei momenti più freschi? Le maison più prestigiose propongono boots di ogni fattura. Basta solo scegliere il modello più adatto a sé.

Mary Poppins style, per eterne fanciulle

Le fashioniste impenitenti, amanti delle storie che hanno segnato l’infanzia, scelgono di seguire lo stile della tata più amata dai bambini, Mary Poppins. Come? Grazie agli stivaletti stretti di Emporio Armani: traforati oppure no, in pelle o in seta, si abbracciano alla gamba grazie a lacci intrecciati che lasciano intravvedere la pelle. Un tocco malizioso, ma molto chic. Stanno bene sotto ai bermuda e ai pantaloni larghi.

Ankle boot, la comodità veloce da indossare

Sempre in voga sono gli ankle boot, corti alla caviglia, come quelli di Giorgio Armani, dal colore nude, perfetti sotto a gonne e completi dai tessuti eleganti, impalpabili e raffinati.

Stessa altezza, ma diverso mood, per Isabel Marant e gli stivali arricciati a livello caviglia in stile boho chic, che calzano a pennello in look che sembrano urlare “Tutti pronti per il Coachella!”, con miniabiti e gonnelline dallo stile hippy.

Tocchi rock e oro

Abbracciano il polpaccio e sono ripiegati su se stessi quelli di Demeulemeester, bianchi e neri, con cinghie a cerchio che rendono rock abitini corti, giocando con le trasparenze.

Strizzano l’occhio all’atmosfera Anni 80 i modelli di Rabanne, da quelli iper-lucenti dorati ai boot in pelle bianchi e neri.

Lo stile da cavallerizza

Da Hermès a Ralph Lauren fino ad Aknvas gli stivali dal sentiment equestre spopolano ogni primavera. Rigidi, con o senza fibbie, sono perfetti per un giro al Country Club o in centro per un tè con le amiche e rendono chic tanti tipi di look che profumano di cuoio: da quelli più informali, con polo e pantaloni sportivi, a quelli più classy, con gonne e trasparenze tenui. La palette colore va dal nero al marrone fino al beige e al porpora. Gucci opta per stivali dal taglio aderente, lisci o decorati con cristalli, ma sempre alti sulla gamba.

