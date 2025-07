I costumi più belli dell’estate 2025, da comprare subito

In partenza per le vacanze, ma volete concedervi l’ultimo capriccio da infilare in valigia? Ecco 4 costumi da bagno da acquistare approfittando dei saldi

La stagione dei costumi da bagno è ormai entrata nel vivo ed è giunto il momento di fare un punto su quelle che sono le tendenze più in voga per l’estate 2025, tra grandi classici e proposte più audaci.

Su Instagram ormai da settimane le star hanno inondato i loro profili con post che le ritraggono in bikini, pronte per vacanze da sogno o per un semplice bagno in piscina.

Il costume nero (intero o bikini)

Intero, bikini, trikini, sgambato, col sopra a balconcino, con il sotto brasiliano o ancora coi laccetti. Il costume nero è il little black dress della moda mare, il pass-par-tout che va sempre bene in ogni occasione e che si abbina a pantapareo e caftani dalle mille fantasie. Hailey Bieber docet.

Il bikini fantasia (meglio se a righe)

“Fiori. In primavera. Avanguardia pura”, diceva sarcastica la terribile Miranda Priestley. Per le fantasie in estate vale un po’ lo stesso, lo capiamo. Ma se le fantasie in questione sono le righe, allora si apre un mondo a parte. Alla marinara sono il classico intramontabile che non muore mai e che, a seconda del modello, può rendere un look giovanile e sbarazzino o elegante per i pool party più esclusivi. Il motivo geometrico è tra i preferiti di Sofia Richie, ma è stato scelto anche da Gigi Hadid e tante altre star.

Il costume gioiello

Come si sente dire spesso, sono i dettagli a fare la differenza. E allora largo ad applicazioni sparkling come un anello sul fianco della mutandina (vedere Sydney Sweeney per credere) o una catena al posto di una bretella. Per rendere anche l’outfit da spiaggia un po’ boho chic.

Il costume animalier

Avevano iniziato a farsi strada già lo scorso anno, ma per l’estate 2025 sono sicuramente LA tendenza in fatto di costumi da bagno. Anche in questo caso, che sia bikini o intero poco importa: il costume animalier rievoca subito mete esotiche e sprigiona sensualità anche mentre si torna un po’ bambine giocando sulla spiaggia come Gisele Bündchen.

Basta scorrere qualche feed per trovare l’ispirazione giusta e il modello che più si adatta al proprio gusto. E poi, con i saldi, lasciarsi andare - perché no – a un capriccio in più da mettere in valigia last minute.

