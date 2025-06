I 10 costumi interi neri da indossare non solo in spiaggia

Gli one piece sono perfetti per il bagno in mare, così come per l’aperitivo subito dopo. Un pareo, un pantalone bianco ampio… et voilà, il gioco (di stile) è fatto

Comodi, pratici e ad alto livello di stile, in ogni loro interpretazione. Gli interi neri si scelgono per le giornate in piscina o al mare, ma sono perfetti anche da portare con i jeans per aperitivi, cene pied-dans-l’eau e serate glam.

Scollati, sgambati, impreziositi da dettagli cut-out o con tagli asimmetrici, gli one piece neri sono davvero un passe-partout. Non si limitano dunque alle valigie delle vacanze, a essere indossati per il bagno in mare, ma conquistano il guardaroba di tutti i giorni.

Un intero nero è senza tempo, ha un carisma che non chiede il permesso. È sinonimo di sicurezza e sensualità. Non cerca l’attenzione: la cattura senza sforzo. E che può essere indossato day&night.

Un classico dell’estate, insomma, che ha già conquistato anche le super top come Vittoria Ceretti, in Chanel.

Ed ecco uno scatto della campagna di Giorgio Armani Mare, con un costume intero bicolore: semplicemente divino.

Giorgio Armani Mare SS25 Courtesy press office @Vito Fernicola

È la quintessenza dell’eleganza il costume intero con motivo Monogram in jacquard di Louis Vuitton.

Si presta bene anche come top, abbinato a pantaloni ampi bianchi, il costume da bagno con scollo all'americana di Gucci della collezione Cruise 2025: realizzato in uno scintillante jersey sparkling nero, è definito da una stampa Gucci Web a contrasto.

Perfetto con il pareo quello di Zimmermann, così come l’intero di Balmain e quello di Magda Butrym, un bustier con coppe floreali 3D.

Sofisticato con macramè di Raffaela D’Angelo. Romantica è la versione di Chiara Boni con ruche a contrasto, bianca.

Il modello di Dsquared2 super femminile con spalline sottili e motivo cut-out sul davanti che cattura lo sguardo interpreta alla perfezione l’estetica audace del brand fondato dai fratelli Dean e Dan Caten. Il lettering Dsquared2 metallizzato è il tocco esclusivo che illumina il look.

Scollatura all’americana, profonda sgambatura ed elegante intreccio sui fianchi per Genny.

Fa parte della capsule collection CRACKED SURFACES l’interno di design di Kristina Ti. Una collezione che unisce moda e arte in una narrazione emozionale e materica, nata dalla collaborazione tra Cristina Tardito, mente creativa e CEO di Kristina Ti, e l’artista messicano Bosco Sodi.

