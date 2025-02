Milano Fashion Week, Dsquared2 celebra 30 anni di stile con ironia

Trent’anni nel fashion system non sono pochi. Iniziano a essere un capitolo importante di storia. E quella di Dsquared2, che festeggia il traguardo dei tre decenni con una sfilata-evento nella settimana della moda milanese, è tutta creatività e famiglia. Inventori del brand sono i gemelli Dean e Dan Caten, nati e cresciuti in Canada, ma italiani di sangue. Il padre, emigrato da Casalvieri, in provincia di Frosinone, faceva Catenacci di cognome, ma al di là dell’oceano lo abbreviò in Caten, probabilmente per integrarsi meglio. Ultimi di nove figli, Dean e Dan, venuti alla luce a sei minuti di distanza l’uno dall’altro, hanno presto un sogno: la moda.

La carriera di Dean e Dan Caten: dal Canada all’Italia passando per New York

Neanche ventenni si trasferiscono nella Grande Mela per frequentare la Parsons School of Design ma rimangono solo sei mesi. Fanno quindi ritorno in Canada, da Ports International. Sette anni dopo volano a Milano, dove si fanno le ossa negli uffici stile di Gianni Versace e Diesel. E’ il 1995 quando lanciano Dsquared2 e alla collezione uomo si aggiunge qualche tempo più tardi anche la donna. Il loro stile si delinea subito: massimalismo dirompente, colori accesi, vivacità, effervescenza e irriverente sensualità. Un guardaroba, il loro, da sempre giocato sulle sovrapposizioni, assai anticonvenzionale. Un mix di più stili, dal country e casual fino al dettaglio sartoriale e pop. Il loro merito: essere stati capaci negli annoi di cambiare i codici del vestire moderno, tra irriverenza rock e denimwear remastered, anzi sul demin hanno proprio costruito il brand.

Il legame di Dsquared2 con il mondo della musica

Il legame con il mondo della musica ha fatto il suo lungo la strada del successo. E’ la regina indiscussa del pop, Madonna, a incoronarli come star designer nella cronaca mondiale. Nel 2001 disegnano gli outfit dei ballerini del video musicale di Miss Ciccone “Don’t Tell me”, una ballad romantica e country, diretto da Jean-Baptiste Mondino. È il 2004, invece, quando Christina Aguilera, dopo la collaborazione per il suo Stripped Tour, solca la passerella di Dsquared2, in occasione della sfilata primavera-estate. E che dire del fenomeno dei Riri sandals? Nel 2006 sono ai pedi di tutti, vertiginosi e sexy. Da Kendall Jenner a Haley Biber, da Jennifer Lopez fino a Rihanna, che con il brand ha un rapporto speciale: resta indimenticabile la sua uscita in passerella nel 2007. Due anni dopo Dean e Dan realizzano i costumi di scena per Britney Spears durante il The Circus Tour.

Location creative per le sfilate

Oltre agli abiti, a colpire sono anche le location creative dei loro defilé. Due esempi recenti: la collezione primavera estate 2022, in un magazzino abbandonato, o la sfilata pensata per l'autunno inverno 23-24, con un'ambientazione stile stanza da letto di un teenager. E dall’adolescenza in su, tutti amano la geniale follia creativa di Dean e Dan, giunti ora a un traguardo importante. Auguri!