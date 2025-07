“Full di Regine” i costumi di scena delle dive in mostra a Cinecittà

La grande tradizione del cinema incontra la moda d’alta sartoria negli studi di Via Tuscolana, con “Full di Regine”, il focus tematico che mette in dialogo arte, figura femminile e costume, fino al 20 settembre

I costumi di scena di Angelina Jolie per il film su Maria Callas, gli outfit di Luisa Ranieri e Jasmine Trinca in Diamanti e diverse mise indossate da Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi e Alma Noce per L'arte della gioia, sono in mostra a Cinecittà.

"Full di Regine" sarà visitabile con un ciclo di tour guidati ogni sabato mattina fino al 20 settembre.

Courtesy Press Office ©BlackAlpaca

Angelina Jolie diventa Maria Callas per mano del maestro Massimo Cantini Parrini: oltre 200 bozzetti e 60 abiti, tra cui un abito da sera avorio con corpetto in strass e perle, due mise d’opera storiche (Tosca e Anna Bolena), e un grandioso body‑harness da principessa Turandot, tra perle e cristalli.

Non a caso Angelina Jolie ha ammesso che le mise realizzate per lei in Maria, biopic diretto da Pablo Larrain, in cui è diventata la divina Callas, sono state fondamentali per aiutarla a entrare nel "ruolo più impegnativo che abbia mai affrontato".

Courtesy Press Office ©BlackAlpaca

Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, protagoniste del successo al botteghino Diamanti di Ferzan Ozpetek, indossano outfit sartoriali ideati da Stefano Ciammitti e realizzati dalla celebre Sartoria Tirelli Trappetti: il rigore elegante di Ranieri e il floreale emozionale di Trinca si fanno emblemi di sorellanza e distinzione.

5 abiti realizzati dalla costumista Maria Rita Barbera per l'Arte della gioia, miniserie con cui la regista Valeria Golino porta sul piccolo schermo il romanzo omonimo di Goliarda Sapienza, che ha vinto diversi premi tra cui 3 David di Donatello.

Tra vesti da novizia, blu cangianti e rosso da viaggio, l’estetica rispecchia gli stadi narrativi dei personaggi.

Courtesy Press Office ©BlackAlpaca

Ad accompagnare questa selezione di abiti una serie di inediti ed eccentrici copricapi.

Da quello realizzato da Stefano Ciammitti con pneumatico e camera d’aria di una bicicletta per il personaggio di Carla Signoris in Diamanti al maestoso body harness cinese della Principessa Turandot indossato da Angelina Jolie in Maria, che copre testa, spalle e décolleté con perle e cristalli, disegnato da Massimo Cantini Parrini.

Una calotta gioiello in maglie dorate e applicazione con serpente disegnata da Milena Canonero per Megalopolis di Francis Ford Coppola, e tre elementi di raffinata fattura realizzati da Luciano Capozzi per il musical ancora inedito in Italia, Juliet and Romeo di Timothy Scott Bogart: due copricapi femminili, uno con foglie di ginko in filigrana, l’altro simile a una corona con pietre e perle creato per Rebel Wilson, Donna Capuleti e una maschera da uomo con elementi vegetali.

