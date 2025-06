È X-Style bellezza! (e ora è sempre con voi)

Dalla seconda serata di Canale 5 al cuore del lifestyle digitale.

X-Style, lo storico programma di Canale 5 dedicato a moda, bellezza, design e tendenze si trasforma in un ecosistema multicanale. Stiamo parlando di noi, della magia di un brand che si evolve e che trova il suo spazio anche in quel mondo digitale dove ormai abitano i sogni.

Non solo più televisione, ma un sistema integrato che trova casa nella nostra casa: Mediaset Infinity. Lo stiamo leggendo, guardando, ascoltando da qualche tempo qui, tra le righe dello schermo del pc, del telefonino, dove i nostri racconti glam sono approdati per essere ancora più nuovi, per seguire tutti voi che non volete perdere una tendenza anche dove il dito batte, insieme al cuore digital.

Un cambiamento straordinario, in pieno stile "Mediaset", per milioni di amanti del bello, della moda, del beauty, dell'arte e del "savoir-vivre" che potranno navigare a vele spiegate nel mare magnum della nuova piattaforma. Una finestra aperta sul mondo: video inediti, articoli, gallery, speciali editoriali e approfondimenti sulle tendenze più glamour, dalla moda alla bellezza, passando per il design e i grandi eventi internazionali come il Festival di Cannes, Venezia, le Fashion Week e le Design Week.

Un evento per celebrare l’evoluzione

Per il nostro debutto Publitalia ‘80 e Mediamond hanno organizzato lo X-Style Breakfast Reveal nella sede di Identità Golose Milano.

Ospite d’eccezione: l’artista e creativo Pietro Terzini, amico di lunga data del brand, che ha dedicato una delle sue frasi iconiche al nuovo corso di X-Style.

I social

A completare il nuovo sistema c’è naturalmente il mondo social: i profili di X-Style diventano complici del racconto, con contenuti freschi e immediati per documentare la cronaca in tempo reale con reel e stories. E soprattutto, per essere sempre con voi.