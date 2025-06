La sfilata benefica di Antonio Marras

Modelli professionisti in passerella accanto a operatori sanitari, persone che tutti i giorni “combattono” la malattia. Medici, infermiere, barellisti. Un omaggio inedito a figure così fondamentali nell’assistenza. Ma anche personaggi come Simonetta Gianfelici, Piero Piazzi – che non sfilava da trent’anni – Federica Fracassi e Madama Oriente. E’ stata uno show con il cuore quello di Antonio Marras, a chiusura della Milano Fashion Week Uomo, con location speciale il chiostro dell’ospedale Fatebenefratelli.

E ancora, protagonisti del défilé, i giovani attori e attrici della scuola del Piccolo Teatro di Milano. In tutto, oltre cento persone, per una produzione stile Hollywood – sostenuta dalla Camera della Moda - con i look recuperati dagli archivi della maison o confezionati con tessuti rimasti. Sfila uno stile hawaiano rivisitato secondo i codici Marras, con tanto colore, stampe e cappelli di paglia (LINKARE). “C’è ancora troppo silenzio e troppa solitudine sul tema”, hanno dichiarato Patrizia e Antonio Marras, che hanno fortemente voluto l’evento e si sono lanciati anche in una nuova avventura.

Il brand ha infatti firmato il suo primo ingresso nel mondo dell'underwear con una capsule collection genderless, presentata con un evento speciale sempre durante la Man Fashion Week meneghina. Un progetto che affonda le sue radici nell'estetica dell'intimo Anni 50, rievocando un'epoca in cui l'underwear non era soltanto funzione, ma espressione di una nuova consapevolezza del corpo e del sé.

Il cuore della collezione è una canottiera a costine da taglio universale, pensata per aderire con naturalezza alle forme del corpo. Sul petto, una patch a forma di cuore diventa simbolo emotivo e distintivo, incorniciando il logo Antonio Marras realizzato con hardware in metallo. A completare la proposta, due modelli di slip, uno maschile e uno femminile, che richiamano le proporzioni iconiche del passato, attualizzandole attraverso tagli essenziali e confortevoli.

La palette cromatica accompagna questo racconto con toni sofisticati: marrone, nero, bianco, écru e l’inconfondibile bordeaux Marras. “Volevo creare qualcosa che parlasse alla pelle, non solo per coprirla, ma per ricordarle chi siamo. L’intimo è il primo confine tra il corpo e il mondo: per me, è come una carezza che resta anche quando nessuno la vede”, ha spiegato il designer.

