Cappelli di paglia, l’accessorio cult dell'estate: come sceglierlo?

Oversize, rigido, decorato, destrutturato o minimal, il cappello più tradizionale della bella stagione è pronto a conquistare l'estate.

Dimenticate la versione da turista Anni '90: nel 2025, il cappello di paglia si veste di glamour. Alcuni brand, lo vogliono teatrale, con falde scenografiche come quelli proposti da Monday Swimwear.

Rubearth le reinterpreta le geometrie, mixando la paglia in un gioco quasi architettonico.

Azulu lo addolcisce con palme e pon pon applicati, mentre By Loleiro sceglie la paglia intrecciata per i suoi bucket hat più romantici dedicati alle spose.

Credit: Press Office Montegallo

Come si indossa?

Il cappello di paglia non è più solo da spiaggia.

Perfetto con un blazer di lino e sandali flat per un aperitivo chic in città, con un maxi dress floreale per un’estate bucolica oppure con top crochet e pantaloni cargo per un look più urban.

Credit: Press Office Montegallo

Naturale e sostenibile

C’è anche un altro motivo dietro al successo del cappello di paglia: è uno dei pochi accessori che coniuga artigianalità e sostenibilità.

In rafia, juta o fibre naturali, molti modelli sono realizzati con tecniche antiche e materiali eco-friendly.

Credit: Press Office Montegallo

Leggi anche:

Borsa di paglia, mai senza