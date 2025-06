La Laguna è in subbuglio – volente o nolente - per il matrimonio dell’anno, anzi, del secolo. Il fondatore di Amazon Jeff Bezos e l’ex giornalista televisiva Lauren Sánchez sono pronti a dire “sì” a Venezia. In programma una maratona di festeggiamenti da mille e una notte: feste a tema, cocktail party, cene elegantissime… Nozze divise in “atti”, come una vera e propria commedia d’altri tempi, degna di Hollywood.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez alla festa di "Vanity Oscar" per gli Oscar 2025, a Los Angeles Credit: Getty Images

La cerimonia allietata dalla voce di Matteo Bocelli

Nel bacino di San Marco, si erge l’isola di San Giorgio, location scelta per pronunciare le promesse il 27 giugno, che verranno allietate dalla voce del figlio di Andrea Bocelli, Matteo, special guest dell’evento. Dopo la visita agli storici chiostri – oggi sede della Fondazione Cini - gli ospiti si dirigeranno verso il Teatro Verde - un anfiteatro all'aperto per circa 1.500 spettatori, fusione tra classicità e natura lagunare - dove Jeff Bezos e Lauren Sánchez diventeranno marito e moglie. La cerimonia dovrebbe concludersi con uno spettacolo pirotecnico. Un sogno a cielo aperto.

La Serenissima si trasforma in red carpet

Fino a domenica 29 giugno la Serenissima si trasformerà in un mega red carpet, con i 250 invitati provenienti da tutto il mondo. L’head quarter dei mega party è l’Hotel Aman Venice, che si affaccia sul Canal Grande. Per l’occasione la struttura è stata prenotata al completo ed è la base dell’uomo più ricco del mondo prima di dire “si” alla sua amata.

La facciata dell'Hotel Aman Venice Credit: Getty Images

Nel 2014 l’albergo, con sede in Palazzo Papadopoli – costruito nel XVI secolo dall’architetto Giacomo De Grigi - fu già sede delle nozze di una delle coppie più amate del jet set, George e Amal Clooney. E’ una struttura sfarzosa, con 24 suite ultra-lusso affrescate da Tiepolo, caminetti Sansovino e vasche da bagno da sogno. Qui alloggiano anche gli invitati più vicini agli sposi.

L’Hotel Cipriani, sulla Giudecca, sarà invece la casa di molti volti noti e modelle. Le stelle più importanti di Hollywood faranno poi brillare ancora di più il St. Regis, il Gritti Palace, il Belmond Hotel Cipriani e l’Hotel Danieli. E le location, ovviamente, sono già organizzate per rispondere alle richieste personali di ogni genere, come i menù vegani, e ai capricci “da star”, come l’arrivo di massaggiatori in camera e profumazioni per l’ambiente personalizzate.

Il parterre brillerà di star dal mondo di Hollywood, musica, moda, economia e finanza… come Bill Gates, Elton John, Mick Jagger, Orlando Bloom (senza Katy Perry), Eva Longoria, Kim Kardashian, Karlie Kloss e il marito Joshua Kushner, la coppia Ivanka Trump e Jared Kushner, Anna Wintour, la stilista Diane von Fürstenberg e il marito Barry Diller, ex top manager di Paramount Pictures e 20th Century Fox & Fox Network e molte altre personalità da urlo.

L'arrivo di Diane von Fürstenberg all'aeroporto Marco Polo di Venezia Credit: Getty Images

Feste da sogno: Lady Gaga canterà al party di chiusura

Il primo dei grandi party dovrebbe andare in scena a Villa Baslini, sull'isoletta di San Giovanni Evangelista, collegata all’isola di Torcello da un piccolo ponte, l’unica struttura sopravvissuta intatta del monastero San Giovanni Evangelista, risalente a prima dell’anno 1000 e distrutto in epoca napoleonica. Nel giardino dall’aspetto maestoso, dove c’è anche una grande piscina, prenderà il via la festa. E, per non farsi mancare nulla, ci sarà anche un pigiama party, con tanto di schiuma!

Già pochi giorni fa, a bordo del mega yacht Koru, mentre la nave si trovava di fronte alla costa croata, un foam party di inizio festeggiamenti ha portato glam e buon umore nel Mare Adriatico.

Nonostante il cambio di location avvenuto all’ultimo per contrastare le proteste promesse dal team No space for Bezos, il 28 giugno la festa da ballo per la chiusura dell’evento – con Lady Gaga a cantare - non sarà più alla Scuola Grande della Misericordia ma all’Arsenale.

Il manifesto posto sul Ponte di Rialto dagli attivisti del gruppo No space for Bezos Credit: Getty Images

Una decisione andata di pari passo anche con il “regalo” apparso in Piazza San Marco per mano degli attivisti di Greenpeace Italia e del britannico Everyone Hates Elon: uno striscione di 400 metri quadrati che riporta la scritta polemica “If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax», tradotto “Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse”.

Massima la sicurezza

Una macchina organizzativa imponente per il patron di Amazon, che seguirà uno schema prefissato e discreto, se si può definire discreto un matrimonio così. Sicuramente, nulla sarà lasciato al caso, nemmeno nelle rotte dei 30 motoscafi privati, rivestiti in pregiatissimo legno, con morbidi cuscini di velluto personalizzati e sigilli ad hoc, riservati per la grande occasione.

Ogni movimento sarà controllato nel dettaglio, tutto sotto gli occhi della sicurezza in borghese: ex agenti speciali pronti a bloccare ogni tipo di voyeur, dai droni ai paparazzi, nulla deve rovinare questo momento.

Un gioiello di menù

Il motore della macchina è portato avanti dalla coppia di wedding planner Lanza & Baucina, già autori del matrimonio di Clooney, che si sono occupati di tutto, anche del catering principale, andato in mano (si pensa) a una squadra di chef stellati e rinomati sommelier.

Gli chef chiamati in Laguna? Si parla di Massimo Bottura - patron della Francescana, a Modena, e da poco Direttore Food and Beverage al Belmond Hotel Cipriani, Fabrizio Mellino - chef tre stelle Michelin del ristorante Quattro Passi di Nerano, gli Alajmo e Alessandro Borghese.

I Re della cucina dovranno tenere conto delle richieste particolari di Mr. Amazon, che, si dice, apprezzi molto cominciare la giornata gustando polpo mediterraneo con patate, pancetta, yogurt all'aglio verde e un uovo in camicia.

Gli amanti dei dolci potranno assaporare le creazioni della storica pasticceria veneziana Rosa Salva, nata nel 1876 e oggi portata avanti dalla sesta generazione della famiglia. A questi pasticceri il grande compito di realizzare, per i guest delle nozze, le treat bag, contenenti due specialità veneziane: i biscotti al burro della tradizione marinara, chiamati bussolai, e i dolcetti a base di farina di mais, scorza di limone ed uvetta, i famosi zalèti.

Gli amanti dei cocktail potranno affidarsi alla mano esperta di Alessandro Palazzi, bartender del Dukes Bar di Londra.

Cadeau secondo tradizione per gli ospiti

La tradizione vetraria di Venezia viaggerà in giro per il mondo quando gli ospiti torneranno oltreoceano. Il laboratorio vetrario Laguna B, fondato nel 1994 da Marie Brandolini e oggi diretto dal figlio Marcantonio, realizzerà specificatamente per l’evento una serie di oggetti su misura. Grande mistero per la natura dei pezzi: c’è chi parla di elementi per la tavola o stoviglie… A ogni modo, creazioni uniche, quasi come questo matrimonio.

