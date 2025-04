Dai successi stellari, alle missioni spaziali. La cantante Katy Perry non si ferma e raggiunge l’orbita. Con lei i suoi look stratosferici da regina del pop

Katy Perry è l’artista pop per eccellenza. La conoscono tutti, certo, è sulla cresta dell’onda da quando ha raggiunto il successo mondiale con i singoli I kissed a girl e Hot N Cold.

Ma Katy è pop perché è colorata, sprizza energia da tutti i pori e porta con sé quel pizzico di pazzia buona che non guasta mai, anzi, piace. E tanto!

La stessa “pazzia” che l’ha portata a prendere parte all’undicesima missione della navetta New Shepard, dell’azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos, in cui l’equipaggio è rosa al 100% e indossa tute realizzate dalla fidanzata del papà di Amazon, Lauren Sanchez, con l’aiuto dei Direttori Creativi di Oscar de la Renta, Fernando Garcia e Laura Kim.

Katy, una stella tra le stelle

L’originalità è sempre stata una delle chiavi principali del successo della cantante di Santa Barbara, nata il 25 ottobre 1984. Una carriera all’insegna di concerti che, oltre a essere esplosioni di musica, sono un vulcano di colori, zucchero filato, performance e costumi di scena unici nel loro genere. Anche durante sui red carpet e nelle interviste Katy sfoggia abiti che lasciano a bocca aperta, spesso firmati Coperni, come in quella rilasciata con alle spalle il palco del prossimo Lifetime Tour, che porterà la cantante di California Girls in Italia il 2 novembre di quest’anno, precisamente a Bologna.

Un abito che la rende azzurra come il cielo e con rose che fioriscono sul davanti ad aprire e chiudere un taglio che scopre leggermente il décolleté. Katy non poteva scegliere un look più spaziale per parlare della sua ultima impresa: “Penso che siamo tutti fatti di polvere di stelle e che veniamo tutti dalle stelle, sarà emozionante osservarle luccicare da quella prospettiva”.

La stessa polvere di stelle di cui sembra essere fatto il vestito indossato dalla moglie dell’attore Orlando Bloom sul red carpet all’11esima edizione dei Breakthrough Awards a Santa Monica, in California, lo scorso 5 aprile. Firmato Gaurav Gupta Couture, il vestito è come una seconda pelle e fa apparire Katy come una scultura ricreata da un vortice di paillettes dall’allure rétro, con dettagli cut-out dal decolleté al fianco e un drappeggio stellare.

Che le stelle fossero nel destino di Katy lo si poteva intuire fin dall’inizio della sua carriera, ma, prima della missione spaziale, la cantante ce ne ha dato un assaggio il 1° febbraio 2015, durante l’esibizione al Pepsi Super Bowl XLIX Halftime Show allo stadio dell’Università di Phoenix, in Arizona. Con un abito da sera lamè argento firmato Jeremy Scott per Moschino incanta il suo pubblico.

Ora è tempo per Katy di incantare le stelle. Forse adesso E.T non sarà solo il titolo di uno dei suoi brani...