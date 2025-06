Infradito con il tacco, Vittoria Ceretti e le altre celebs le amano: come portarle

Sono sinonimo di comodità, vacanza e tempo libero. Le infradito si mettono ai piedi in pochi secondi e via, il look sporty chic è fatto! E se vi dicessimo che anche con il tacco a stiletto, micro o zeppa sono imperdibili e perfette per completare mise eleganti?

Parola delle star! In primis Vittoria Ceretti. La fidanzata del premio Oscar Leonardo DiCaprio è famosa, oltre che per la sua brillante carriera, anche per i suoi bellissimi autoscatti, che incantano i fan sui social. Tra questi, voilà, ne spunta uno nel quale sfoggia un look black&white rifinito con infradito nere dal tacco a stiletto. So chic!

Dal profilo Instagram ufficiale di Vittoria Ceretti

Molte celeb scelgono questo sandalo color corvino, con o senza cinturino dietro alla caviglia, per indossarlo come passe-partout sotto a miniabiti o tubini longuette, tailleur over dal taglio mannish, look total black che gridano “rock & roll” o mise così candide da creare un contrasto elegante in stile Anni 2000.

Da Kendall Jenner a Emily Ratajkowski fino a Kim Kardashian, Miley Cyrus, Elle Fanning ed Eve Jobs… la frase chiave è: “No infradito nera con il tacco, no party!”.

Per chi ama il bianco, invece, la scelta di Sienna Miller è degna di scatto! Il tocco da It-Girl londinese? L’infradito bianca con zeppa e tacchetto a formare un tutt’uno! Insieme a lei, seguono la via del white anche l’adolescente più fashion d’Inghilterra, Harper Beckham, e poi Georgia May Jagger e Raffey Cassidy. Per le indecise? Ecco le sfumature come il beige, il tortora o il grigio: ne sanno qualcosa Kendall Jenner che, oltre al nero, opta anche un colore più nude con zeppa - e la sorellastra Kim Kardashian.

Chi vuole immergersi nei colori vivaci, può sbizzarrirsi! Chiedetelo a Rosie Huntington-Whiteley, modella e moglie dell’attore Jason Statham, che sceglie le ciabattine in una nuance giallo intenso, decorate con piume e tessuto ripiegato a formare rose oversize.

La modella Rosie Huntington-Whiteley e il marito, l’attore Jason Statham - Credit: Getty Images

Insomma, anche nelle occasioni più cool via libera all’infradito.

