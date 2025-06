Scarpe con il tacco: i modelli più bizzarri

Sono a forma di girelle, denti di lupo, numeri e chi più ne ha più ne metta… Non stiamo parlando di torte create dai maître pasticceri più stravaganti, ma di… tacchi! Scarpe-scultura perfette per le fashioniste che non amano passare inosservate: gli heal dal design più strampalato sono il must-have per chi ha personalità da vendere.

I designer lo sanno bene e danno sfogo alla loro creatività realizzando accessori che non si prendono troppo sul serio e che, per questo, vincono in carattere.

Chanel, FW25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Dagli stivaletti e Mary Jane di Chanel appoggiati su sfere, che hanno spopolato lo scorso inverno e su cui risalta la tanto amata “doppia C” intrecciata, ai modelli che stanno conquistando la bella stagione: cerchi sovrapposti a formare un “8” da Sarawong e riccioli colorati da Shuting Qiu, pseudo clessidre di legno per Uma Wang e denti canini per Septwolves… Per i tacchi non c’è limite all’immaginazione.

Uma Wang, SS25 - Septwolves, SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

E per le amanti del beauty? C’è un pezzo da 90! Il rossetto che può sostenervi non solo facendo brillare le vostre labbra, ma anche come dettaglio di magnifiche décolleté: ci ha pensato Balmain a sistemarlo sotto una suola, creando degli stiletti curiosi e da capogiro!

Balmain, SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Sono creazioni che rendono ogni camminata inimitabile e grintosa. E i colori? La palette sembra una manciata di coriandoli: dal rosa cipria al fucsia fino al bordeaux, al giallo, al verde, al turchese… Non mancano, però, le sfumature metalliche e il non colore passe-partout, il nero.

Comode o scomode non è importante, in questo caso vince l’estetica, che, più eccentrica è, più attira. Il risultato? Falcate e look gioiosi, che fanno dell’ironia il loro punto forte.

