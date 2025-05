“Una baguette per favore!”. No, non stiamo ordinando la colazione o parlando di panini golosi, ma di… borse: quelle strane, bizzarre, che solo a guardarle infondono gioia. Le celebs non possono farne a meno e neanche i brand più prestigiosi che, a ondate, le propongono sulle catwalks in forme sempre più originali.

Borsa “baguette”? Citofonare Rihanna!

Inizi di maggio 2025. Giornata assolata. Rihanna vaga per le vie di New York con un look super cool, all’insegna di maglietta a righe color scarlatto e jeans largo. A colpire, questa volta, non è la bellezza della cantante, seppur sempre evidente, né l’outfit da manuale ma la sua borsetta: una baguette in versione over portata a tracolla. Qualcuno potrebbe pensare che la diva abbia rubato al figlio un giocattolo per inserirci il necessaire… niente di più sbagliato. La borsa si chiama Sheepskin baguette bread pouch ed è griffata Fendi. La cantante delle Barbados detta sempre stile, anche quando si tratta della scelta... di un panino!

Credit: Backgrid/IPA

Pizze, cannoli o patatine fritte?

Il cibo attira e non solo sulla tavola. Le star amano sceglierlo anche per creare i propri look, per uno stile eccellente e da… mangiare con gli occhi. In primis l’attrice di Gossip Girl, Blake Lively, che sfoggia una tracollina a forma di fetta di pizza mentre cammina per il Greenwich Village. Mai pasta, pomodoro e mozzarella sono stati così fashion!

Credit: Getty Images

Sempre di pizza parliamo, ma in questo caso riferendoci a una delle protagoniste di Una mamma per amica, Melissa McCarthy. Nell’estate 2024 l’attrice americana passeggia per le vie di Los Angeles con una borsetta che riprende le forme di una scatola per la pizza. Attenzione alla prossima consegna a casa, conservare i cartoni!

Credit: Getty Images

Sempre Melissa McCarthy, senza pensarci due volte, passa dal salato al dolce, precisamente siciliano. Nel 2024, infatti, sul red carpet della festa post Oscar organizzata da Vanity Fair, accompagna il suo look total black in pelle - firmato dallo stilista kosovaro Valdrin Sahiti - con una borsa a forma di cannolo! Una creazione tempestata di cristalli e realizzata dal designer Kinza Winza e poi personalizzata dall’artista Sophie Anzaldo. Saranno contente le pasticcerie sicule!

Credit: Getty Images

Anche il red carpet del festival di Cannes, quest’anno alla sua 78esima edizione, è ben… apparecchiato. Patatine fritte pronte ad essere fotografate grazie all’attrice e modella francese Frédérique Bel. La star sfila sul tappeto rosso con un abito dorato che cattura l’attenzione, sì, ma mai come la micro-pochette a forma di confezione da fast-food di patatine fritte. Un vero e proprio bijoux fatto di cristalli colorati dallo stile gourmet.

Credit: Getty Images

Borsetta? sì, ma solo se è cool

Non solo cibo. le borsette bizzarre delle star sono di tutte le forme e sono perfette per rispondere alle richieste degli eventi più importanti del jet set internazionale. Parola delle cantanti Camila Cabello e Tayla, che, nel 2024 rispettano alla perfezione il tema dell’edizione dell’anno del MET, “Il giardino del tempo”. Camilla porta in mano una borsa che simula un grande cubo di ghiaccio con dentro incastonata una rosa, che lentamente si scioglie. un modo perfetto per rappresentare la caducità delle cose, nel suo abito firmato Ludovic de Saint Sernin.

Credit: Getty Images

Scelta azzeccata anche per Tayla, che calca il red carpet al Metropolitan Museum di New York afferrando una vera e propria clessidra con dentro la sabbia di cui è fatto il vestito creato da Balmain. Una perfetta rappresentazione del trascorrere del tempo. Sicuramente la star non avrà avuto bisogno di indossare un orologio…

Credit: Getty Images

Quando si tratta di eventi, impossibile non parlare di sport. Nel 2024, sugli spalti di Wimbledon, l’attrice Anya Taylor-Joy sfoggia una borsetta gialla a forma di canarino. Per chi non può portare il proprio animaletto domestico sempre con sé, optare per una borsa!

Credit: Getty Images

Moda e cinema: che coppia!

I look delle celeb più all’avanguardia regalano emozioni dentro e fuori dal set. tra le prime, la più grande fashionista del piccolo e grande schermo, Sarah Jessica Parker. Nella serie tv e nei film di Sex and The City sfoggia sempre look pazzeschi e originali.

E chi se non Carrie Bradshaw poteva indossare la famosa Pigeon Clutch? In And Just like that la stilosissima giornalista di moda la porta con sé passeggiando per le vie di New York. Un’immagine perfetta per rendere omaggio a questo accessorio, creazione di JW Anderson, ora esposta a Parigi (fino al 21 luglio) alla mostra Louvre couture art and fashion: statement pieces. chi avrebbe mai pensato che un piccione sarebbe diventato un pezzo da museo?

Credit: Getty Images

Da un museo a un monumento che fa volare la mente alla Ville Lumière, la Tour Eiffel. In molti la amano e acquistano gadget o gioiellini che ne riprendono la forma per avere un po' di Parigi con sé. E se invece si trattasse di una borsa? Per questo bisogna chiedere a Carrie… Vi ricordate la borsetta che la biondissima Miss. Bradshaw indossa nella prima trasposizione cinematografica di Sex and The City? Tutto per cercare casa nell’Upper East Side di New York con il suo amato Mr.Big!

Ironia in passerella

I brand internazionali più prestigiosi spesso hanno un grande sense of humour. E come dimostrarlo? Creando outfit i cui accessori, in questo caso le borse, raccontano divertimento solo mostrandosi, da Moschino a Balmain fino a Loewe e Bottega Veneta.

Le borse bizzarre sono belle, originali ed escono dagli schemi. Le fashioniste più ironiche e autoironiche non possono farne a meno.

