Anya Taylor-Joy, lo stile dell'attrice incanta

Conosciuta come La regina degli scacchi, Anya Taylor-Joy ha conquistato Hollywood non solo con il suo talento ma anche con uno stile che mescola glamour e avanguardia. Ogni sua apparizione sul red carpet è una dichiarazione di moda, tra abiti scenografici, haute couture e scelte sartoriali insolite e raffinate. Come a Los Angeles, alla première del suo ultimo film, The Gorge. Misteri dal profondo: ha incantato con un mini abito Dior dalle ali di farfalla, un mix perfetto di eleganza e teatralità. Ripercorriamo la sua red carpet story.

Minimalismo seducente ai Golden Globes

Per i Golden Globes, l’attrice ha scelto un abito sottoveste in seta firmato Dior, dimostrando che spesso la semplicità paga e può avere un effetto magnetico.

Haute Couture a Londra

Alla première londinese di Furiosa: A Mad Max Saga, Anya ha indossato una creazione decorata con rose firmata Giambattista Valli Haute Couture, un abito che sembrava uscito da una fiaba moderna.

Eleganza eterea a Cannes

Il red carpet di Cannes ha visto l’attrice brillare in un abito Dior Haute Couture in tulle color panna, ricamato con dettagli dal fascino quasi regale.

La rivelazione dello stilista Sohee Park

Al Vanity Fair Oscar Party 2024, Anya ha stupito con una mise firmata Sohee Park, designer emergente sudcoreano, dimostrando di avere fiuto per i nuovi talenti. Un miniabito aderente con un bustier trasparente ricamato e spalle riccamente decorate che si abbinava a un berretto con perle a goccia intorno alle orecchie e dava l'effetto di orecchini trompe l'oeil.

Un angelo sulla terra

Alla prima londinese di Dune: Part Two, l’attrice ha sfoggiato un abito custom Dior candido, dall’allure angelica.

Dramma e scultura ai BAFTA

Schiaparelli Haute Couture ha firmato il look scelto per i BAFTA 2023: una creazione scultorea colore champagne

Dior, Schiaparelli, Valli e nomi emergenti: Anya Taylor-Joy continua a costruire un percorso stilistico inconfondibile, tra passato, presente e futuro della moda.