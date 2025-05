Festival di Cannes, i look più belli sul red carpet d’apertura

La Costa Azzurra ha dato il benvenuto alla 78esima edizione del Festival di Cannes, che illuminerà la croisette fino a sabato 24 maggio. Per il red carpet l’invito era quello di rispettare un dress code più rigido rispetto. Niente look audaci ed eccessivi, volumi esagerati e strascichi. Ma le ospiti hanno fatto a modo loro e non hanno rinunciato al glamour. Ed ecco allora che la giuria sfila davanti al Grand Théâtre Lumière, con l’attrice francese Juliette Binoche presidente di quest’anno che apre le porte del Festival mano nella mano con gli altri membri, tra cui la regista italiana Alba Rohrwacher e la ex bond girl Halle Berry.

La giuria apre le porte della 78esima edizione del Festival

Gli occhi sono puntati sulla presenza di star colonne portanti del cinema internazionale: primo fra tutti il grandissimo Robert De Niro che sfila sul tappeto rosso con la moglie e viene premiato da Leonardo DiCaprio con la Palma d’oro alla carriera. L’attore è stato sorpreso per la prima volta dietro le quinte e poi alla cena di gala con la fidanzata Vittoria Ceretti.

Robert de Niro riceve la Palma d'oro da Leonardo DiCaprio

Juliette Binoche, Presidente di giuria e di stile

Da lei non ci si poteva aspettare che un look classy chic da vera parigina. Juliette Binoche calca il red carpet indossando una blusa color panna, drappeggiata più e più volte. Originale il cappuccio che crea un tutt’uno con le spalline estendendosi in uno strascico minimal. Il tocco parisien? Nessuna gonna, ma un pantalone che sdrammatizza il look, come solo una diva moderna come Juliette può fare.

Juliette Binoche, presidente della giuria, in Dior by Maria Grazia Chiuri

Quando il cinema è glamour

I red carpet sono il regno dello stile. Testimone Halle Berry, giudice della kermesse, che geometrica e raffinata sfila con la giuria nel suo lungo abito a trapezio a righe bianche e nere di Jacquemus. Super glamour l’attrice Eva Longoria – accompagnata dal pilota di Formula 1 Carlos Sainz - che riflette mille sfumature di luce con un vestito argento e nero di Tamara Ralph. Principesca in Armani Privé la modella Irina Shayk, con il suo abito total black dalla gonna a ruota, maniche a palloncino, guanti e cristalli. La tradizione si conferma: le star incantano con mises pazzesche!

Festival di Cannes, i look più belli sul red carpet d’apertura



Spacchi che passione

Una canzone degli Anni 30 cantava “Saran belli gli occhi neri, saran belli gli occhi blu, ma le gambe, ma le gambe a me piacciono di più…”. Queste note si confermano anche oggi, nel 2025. Lo dimostrano le scelte delle star, con i loro abiti dallo spacco audace che piacciono, e anche tanto. Lo sa bene Bella Hadid che a Cannes risplende in tutta la sua freschezza avvolta in un total black dress firmato Saint Laurent. I dettagli cut-out e lo spacco ne esaltano la figura (ma soprattutto lo stacco di coscia). Look nero anche per l’attrice Rossy de Palma, che con un blazer dal taglio over fino a terra porta in scena il look mannish firmato Ami Paris, ma con un pizzico femminile della sua Spagna: il ventaglio.

Gambe in vista anche per l’ex angelo di Victoria’s Secret, Alessandra Ambrosio, che conquista il tappetto rosso con una creazione verde, drappeggiata, con bustino e gonna svolazzante di Zuhair Murad e per la collega Isabeli Fontana, sexy ma romantica in cipria nel vestito dello stilista libanese Nicolas Jebran.

Festival di Cannes, i look più belli sul red carpet d’apertura





Uno strascico fuori dal comune… e dalle regole

La regola del non indossare strascichi eccessivamente voluminosi non tocca Heidi Klum, che sfila sul red carpet come fosse un enorme ciliegio. Lo spacco cattura l’attenzione, ma cede poi il passo allo strascico imponente, punto focale dell’abito total pink firmato Elie Saab. La creazione è un trionfo di rosa e veli che sembrano sbocciare come fiori. Regola non rispettata, ma fascino da vendere.

Heidi Klum in Elie Saab

Il Festival di Cannes ha già regalato emozioni. Chissà cosa ci riserveranno le prossime giornate sulla Croisette... À bientôt!

