C'è qualcosa nell'eleganza francese che non passa mai di moda. Tutti i segreti per rubare lo stile décontracté di Brigitte Bardot e Charlotte Gainsbourg

C’è qualcosa nell’eleganza francese che non passa mai di moda, quel mix di raffinatezza mai ostentata, eppur impeccabile, che fa apparire perfette.

Il French touch è tornato a far parlare di sé e questa primavera lo celebra con un’ode al guardaroba parigino più iconico.

Da Brigitte Bardot a Charlotte Gainsbourg: due icone, due epoche

A ispirare generazioni intere ci pensano anche due muse senza tempo: Brigitte Bardot e Charlotte Gainsbourg.

La prima ha fatto della sensualità sbarazzina la sua caratteristica. Indimenticabile nei suoi mini dress stile marinière a Saint-Tropez, con i capelli cotonati, il nastro nero tra i capelli e gli occhiali da sole oversize, la Bardot ha interpretato alla perfezione l'estate della Costa Azzurra.

Charlotte Gainsbourg, al contrario, rappresenta lo spirito intellettuale e audace della Parigi contemporanea. Il suo stile è androgino: smoking nero maschile, camicie sbottonate e chiodi in pelle portati con disinvoltura. Il suo stile è imitatissimo. Figlia d’arte di Jane Birkin, è oggi tra le muse della moda francese, simbolo di un’eleganza che continua ad ispirare.

Righe, trench e rossetto rosso

Al primo posto, naturalmente, ci sono le righe. Le marinière con le classiche t-shirt a righe orizzontali bianche e blu che tornano sia sulle passerelle che nelle vetrine, reinterpretate in chiave oversize e abbinate a pantaloni sartoriali o jeans anni '90. Anche l'ultima Cruise di Chanel, sul Lago di Como ha visto trionfare le righe, declinate in tailleurs gonna e pantalone dal sapore retrò.

Immancabile il trench beige, capo evergreen che le parigine indossano come una seconda pelle, spesso con le maniche arrotolate e il colletto alzato.

Il rossetto rosso, poi, è un altro elemento chiave: il tocco di femminilità audace che non ha bisogno di altri accessori per far splendere.

Ma qual è il segreto dello stile parigino?

Puntare su pochi capi ben scelti, tagli impeccabili e dettagli che fanno la differenza come un foulard di seta, una camicia bianca dal taglio maschile o una borsa vintage portata con disinvoltura.

