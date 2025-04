Le righe sono un classico che piace in tutte le varianti. Indipendentemente da come le si direzioni, asimmetriche o simmetriche, ritmiche o irregolari, hanno una forte carica simbolica. Orizzontali sono tipiche dello stile preppy. Verticali danno un colpo d’occhio più allungato. Oblique fanno uscire dagli schemi.

La ripetizione di questi elementi, sia singolarmente che in combinazioni, è una pratica comune per i designer anche nella primavera-estate 2025. Da Genny e Chanel, da Alberta Ferretti a Louis Vuitton. Ciò che fa la differenza è l’abbinamento. Dalla classica combo bianco e nero a quella più neutra sui toni del beige o colorata. Ma anche righe diverse mixate all’interno di uno stesso outfit a formare motivi geometrici non scontati, che giocano con accessori en pendant. Righe riviera, stampate interrotte da nodi, cinture, lavorazioni, per un effetto visivo spezzato, ma anche canottiere e pantaloni che diventano un tutt’uno.

Le righe sono adatte a situazioni più casual ma anche pronte per essere indossate in contesti più formali. Un esempio: il look marinière, un passe-partout che non stanca mai. Siete pronte a mettervi in riga?