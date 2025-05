C’è una luce, in Costa Azzurra, che non esiste altrove: calda, abbacinante, liquida. Ha attratto pittori, scrittori e registi da ogni angolo del mondo. Se la Provenza ha ispirato Cézanne e Van Gogh, la Riviera ha accolto le inquietudini e i sogni del cinema e della letteratura del Novecento. Da Nizza a Marsiglia, passando per Cannes, Antibes e l’isola di Porquerolles, è un viaggio nella bellezza, tra pellicole e romanzi, ville affacciate sul blu e spiriti irrequieti.

Nizza: la città-cinema

Nizza è da sempre un cuore pulsante del cinema francese. Già nel 1930, Jean Vigo le dedicava À propos de Nice, ritratto ironico e poetico di una città che mescola mondanità e vita popolare. Ma è lo studio Victorine, attivo dal 1919, ad aver trasformato la città in una vera e propria “fabbrica dei sogni”: qui hanno girato Hitchcock, Carné, Renoir e Truffaut, che nel 1973 vi ambientò Effetto notte, omaggio metacinematografico alla magia della Settima Arte. Oggi, gli spazi della Victorine sono tornati a vivere con mostre e produzioni contemporanee.

Cannes e la leggenda Delon

Cannes è il cinema: non solo durante il Festival (dal 14 al 25 maggio 2025 con Juliette Binoche presidente di giuria), ma tutto l’anno. Alain Delon vi approdò per la prima volta nel 1956, al seguito di Brigitte Auber. Era sconosciuto, ma fu notato: da lì, una carriera leggendaria. Tornerà sulla Croisette da protagonista in L’eclisse di Antonioni, ne Il Gattopardo, fino al 2019, quando riceve la Palma d’Oro alla carriera. Una vita segnata dal legame con questa città.

Ma la sua geografia è anche quella della regione: la piscina di La Piscine (1969) a Ramatuelle è ancora oggi icona di desiderio e tensione. A Aix-en-Provence, Delon visse con Mireille Darc, frequentando il Café des Deux Garçons. A Marsiglia, fu gangster in Borsalino, commissario in Fabio Montale, volto noir in Le Cercle Rouge. Il veliero di Plein Soleil è ancora ormeggiato al Vieux Port: e un suo murale troneggia a Cannes.

Fitzgerald & Zelda: l’età dell’oro

Se si parla di narrazione e Costa Azzurra, non si può che evocare Scott e Zelda Fitzgerald. Antibes, Saint-Raphaël, l’Hôtel du Cap diventano i luoghi mitici della Lost Generation, tra jazz, amore, scrittura e decadenza. Nell’estate 1924, i Fitzgerald si trasferiscono a Villa Marie. Scott lavora a Il grande Gatsby, Zelda cerca sé stessa. Sarà proprio qui che nascerà l’ispirazione per Tenera è la notte, romanzo che racchiude la malinconia e lo splendore di un’epoca che sembrava fatta per brillare in eterno.

Hitchcock e la Costa Azzurra del mistero

Alfred Hitchcock, con Caccia al ladro (1955), trasforma la Riviera in un teatro di eleganza e pericolo. Cary Grant e Grace Kelly si inseguono sulle curve della Grande Corniche, tra ville in pietra e scorci di Villefranche. Una corsa che diventa tragico presagio: Grace Kelly morirà su quella stessa strada, anni dopo, da principessa di Monaco.

Lo stile nasce al sole

La Costa Azzurra è anche capitale dello stile. Negli anni Venti, Coco Chanel inventa un nuovo concetto di moda balneare: pantaloni pigiama, righe marinare, libertà. A Cannes e Montecarlo sbocciano maison come Poiret e Patou. Negli Anni 60, Brigitte Bardot consacra il bikini a Saint-Tropez e uno stile libero e sensuale. Lo stile Riviera nasce lì: capelli al vento, piedi nudi, abiti leggeri e sofisticazione disinvolta.

Hyères e Porquerolles: arte e silenzio

Hyères è un piccolo mondo a parte, sospeso tra surrealismo e botanica. Qui si trova la Villa Noailles, cubista e visionaria, culla dell’avanguardia dove Man Ray girò Les mystères du château de dé. Da qui si parte per Porquerolles, isola senza auto, dove restano solo silenzi, luce e sentieri. È forse questo il cuore più profondo della Riviera: un luogo dove tutto — cinema, letteratura, moda — si dissolve nel riflesso del mare.

